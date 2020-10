Boeren vinden meer bouten in maisveld: 'Diep triest'

In alle vroegte verzamelden men zich in een grote schuur bij de eigenaar van de stukken land. In vier teams vertrokken ze richting de maisvelden van de boer, verspreid in het buitengebied van Klarenbeek. Op alle vier de velden van de boer zijn bouten gevonden.

"Het is diep triest", zegt iemand die aan het zoeken is. "Er is geen enkele reden om dit te doen. Dit is doelbewust gedaan."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Frank Preuter werd er geraakt door het verhaal van de boer. Hij is metaalzoeker en weet als geen ander hoe je deze roestvrij stalen bouten kan vinden. "Ik hoorde het verhaal en ik heb contact gezocht met de boer. Van het een kwam het ander."

Grote schade aan machines

De schade aan een hakselaar, een apparaat om mais van het land te halen, is groot als zo'n bout er in komt. "In zo'n machine wordt de mais geperst en gesneden. Ze zijn van rvs, dus de metaaldetector ziet ze niet. Het maakt van binnen alles kapot."

Vaker raak op boerenland

De situatie doet denken aan het landbouwterreur in 2017. Toen het Land van Maas en Waal geteisterd door verschillende vormen van vandalisme, met onder meer spijkers door de maïs. Een fruitteler in Altforst ontdekte toen dat maar liefst 2500 van zijn fruitbomen omgezaagd waren. Of daar ooit een dader voor is gepakt, is onbekend.

