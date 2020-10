Joey Konings is basisplek alweer kwijt bij De Graafschap

Door de blessure van aanvoerder Ralf Seuntjens maakte Konings vorige week tegen NEC zijn opwachting in de basis. Het was de eerste keer voor de van Heracles Almelo overgekomen Brabander. Maar na een uur haalde Snoei de aankoop er alweer af. Maandag op Woudestein tegen Exelsior kiest de trainer voor een andere diepe spits. Wie dat is nog onduidelijk.

Opoku of Van Mieghem

Een serieuze optie is Johnatan Opoku met Danny Verbeek er kort achter. Opoku heeft vaker als spits gespeeld en Verbeek als aanvallende middenvelder. De kans is groot dat Mo Hamdaoui blijft staan op de linkervleugel en Daryl van Mieghem gewoon rechtsbuiten is. Maar een mogelijkheid is ook om Van Mieghem in een vrije rol als centrumspits te laten fungeren.

Irritant

Konings baalt van zijn situatie bij De Graafschap. "Het is teleurstellend en irritant", zegt de 22-jarige Brabander. "Ik ben hier vanuit Heracles gekomen om te spelen en ik heb nog niet veel minuten gemaakt. Ik kwam hier met het idee om met Seuntjens voorin te spelen, maar dat is er nog niet uitgekomen. Het is moeilijk, maar je moet 100 procent blijven geven."

Brutaler worden

"Tegen NEC speelde ik zestig minuten", weet Konings. "Ik heb niet veel kansen gehad en ben niet veel aan de bal geweest, maar je moet ook wel de bal krijgen. Dus het ligt ook aan de medespelers. Wat ik zelf beter moet doen? Meer opeisen denk ik. Brutaler worden inderdaad. Dat is wel een ding."

Stabieler

Snoei wilde zondag na de laatste training in Doetinchem niets zeggen over de opstelling waarmee De Graafschap wil proberen de stijgende lijn weer op te pakken. Dat lukte tegen NEC nog niet, al was de tweede helft een stuk beter dan de teleurstellende eerste helft. De Graafschap won wel en heeft nu drie overwinningen en één nederlaag (7-3 bij Jong AZ) achter zijn naam staan. "We moeten inderdaad stabieler worden. Soms is het slordig, maar daar zijn we mee bezig", aldus Konings.

Ook op het middenveld zou Snoei wel eens een wijziging kunnen doorvoeren. Jesse Schuurman viel goed in tegen NEC. Hij begon dit seizoen nog niet vanaf de aftrap, maar maakte wel de meeste minuten in de voorbereiding. Het duel in Kralingen begint maandag op 18.45 uur.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert. Tutuarima; Dekker, Verbeek, Lieftink; Van Mieghem, Opoku, Hamdaoui