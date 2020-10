Te Braak stelt creativiteit voorop bij opleiden NEC-talenten

Te Braak werkte eerder bij De Graafschap en Feyenoord. "Allebei echte volksclubs, net als NEC. Feyenoord is natuurlijk supergroot. Maar het spreekt mij wel aan, volksclubs. Er is altijd wel een bepaalde emotie. Qua opleiden zit er niet zo heel veel verschil in en je moet het ook nooit gaan kopiëren. Mooi om te zien dat er bij NEC veel spelers uit de eigen opleiding in het eerste spelen. Het essentiële van opleiden is duurzaam investeren in mensen. Je moet geduld hebben, want de ene week spelen talenten beter dan de andere. Bij jeugdvoetbal moet je kijken naar de ontwikkeling van het totale kind."

Te Braak houdt zeker niet van kadaverdiscipline. "Nee, ik vind niet dat je ze in een keurslijf moet plaatsen. Ze moeten de vrijheid hebben om hun eigen kwaliteiten te laten zien, waarbij ze zich op basis van gedrag wel aan bepaalde normen en waarden van de club moeten houden. Maar je mag de kinderen nooit hun creativiteit ontnemen."

Als hoofd jeugdopleidingen zit hij er bovenop. "Mijn taak is om trainers en spelers te begeleiden. De ene week kijk ik naar de wedstrijden en hoe de trainers zich ontwikkelen. Maar ik heb ook meeloopweken. Dan ga ik ook op de bank zitten en maak ik het hele proces van het team de hele week mee. Ook bij de wedstrijd, want die is uitgangspunt van de ontwikkeling van trainers en spelers. Ik geef ook individuele aandacht aan spelers, dat is heel belangrijk."

Er is wel veel veranderd in het vak van opleiden. "Ja, je moet wel bij de tijd blijven. Het is nu alweer heel anders dan vijf jaar geleden. Zowel qua trainingsleer als bij het ontwikkelen van mensen. Er is een andere dynamiek. Social media zijn hot, maar ik vind persoonlijk contact superbelangrijk. De focus hoeft bij de jongere jeugd nog niet helemaal op het voetbal te liggen. Ze moeten breed motorisch opgeleid worden en ook andere sporten kunnen doen. En ook tijd hebben voor sociale activiteiten. Vanaf zeventien jaar ga je specifiek naar topsport werken."