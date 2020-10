Even tanken of boodschappen doen in Duitsland, mag dat?

Even de grens over om te tanken is er niet bij. Foto: ANP

Nu Gelderland door Duitsland als risicogebied wordt bestempeld, heeft dat gevolgen voor wie de grens over wil. Maar welke gevolgen dat zijn, is nog niet voor iedereen duidelijk. Mag je bijvoorbeeld wel de grens over om even te tanken of boodschappen te doen?

Veel bewoners van het grensgebied gaan graag naar Duitsland om hun tank vol te gooien. En als ze er toch zijn, nemen ze een flesje drank en andere boodschappen mee. Maar dat kan niet meer zomaar, nu Gelderland door onze oosterburen op 'rood' is gezet.

Wie uit onze provincie komt – of uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland of Noord-Brabant –moet bij binnenkomst in Duitsland een negatieve coronatest kunnen laten zien. En die test mag volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken niet ouder zijn dan 48 uur. Alleen voor inwoners van Zeeland of Limburg geldt deze voorwaarde niet.

Wie niet over een negatieve coronatest beschikt, moet zich bij aankomst in Duitsland preventief laten testen. Dan krijg je wel gelijk het verzoek om in zelfquarantaine te gaan voor 14 dagen of totdat blijkt dat de uitslag negatief is.

'Consequenties zijn voor de reiziger'

In de praktijk zal natuurlijk niemand voor alleen een volle tank langs de teststraat rijden. Wat gebeurt er dan als je zonder het bewijs van een negatieve covid-19-test de grens overgaat? 'Dan zijn de consequenties voor de reiziger. Het kan zijn dat ze er bij de grens naar vragen. Kun je het bewijs niet tonen, dan moet je daar twee weken in quarantaine of tot het moment dat je de negatieve uitslag wel kunt tonen', meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan RTV Noord.

Overigens hoef je niet altijd getest te zijn om de grens over te steken. Er is een uitzondering voor mensen die op doorreis zijn naar een ander land.

Ook regels voor onze oosterburen

En Duitsers dan? Mogen die hier gewoon komen? Ook zij moeten aan aangescherpte regels voldoen. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt niet-noodzakelijke en toeristische reizen naar Nederlandse risicogebieden namelijk af.

Als Duitsers bijvoorbeeld voor een dag naar Winterswijk komen, bevinden ze zich in een risicogebied. Ze moeten zich bij terugkomst melden bij het Gesundheitsamt, de Duitse GGD, en een recente negatieve coronatest laten zien of twee weken in quarantaine. Ook voor onze oosterburen is even boodschappen doen in onze provincie er dus niet bij.

