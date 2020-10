NEC'ers vinden top vijf een reëel doel

"Met deze ploeg moet dat wel kunnen", schat Souffian El Karouani in. "Tegen Almere en De Graafschap verliezen we onnodig, tegen De Graafschap geven we het weg in twee minuten, terwijl ze de eerste helft niks te zeggen hebben. Wij willen niet die ploeg zijn die goed voetbalt, maar toch verliest. Wij willen winnen en deze lijn gaan we doortrekken."

Power erbij

Nieuwkomer Javier Vet acht top vijf ook reëel. "Dat denk ik wel. Ik weet nog niet zo goed hoe de andere team ervoor staan. Maar als we van onze eigen kracht uitgaan en daar goed mee omgaan, kunnen we dat halen. Deze ploeg kan zeker wat, dat zag je tegen De Graafschap ook. Maar ook wat het aan schort, ik hoop dat ik dat kan brengen. Power en op slimme momentjes een overtreding maken of in duel zitten. Dat is vandaag goed gelukt en was niet eens echt zo nodig."

Voor Vet was het heel bijzonder om na zeven maanden weer eens een wedstrijd te spelen. "Het was lekker. Ik heb een lange periode thuis gezeten en lang naar deze dag uitgekeken. Dit was wel een speciale dag. En een overtuigende overwinning ook, dus mooi zo."

Lekker aanvallend

El Karouani kende ook een bijzonder moment, want de 1-0 van zijn voet was ook zijn eerste doelpunt ooit voor NEC. "Een lekker doelpunt, maar jammer dat er geen publiek was. We speelden lekker aanvallend, snel aan de bal. Een lekkere overwinning, met 6-0 gaan we die interlandperiode goed in. We hebben een goed team, nu ook met Vet erbij. Iemand met ervaring, dat kunnen we ook gebruiken. Iemand die het ook gewoon uitstraalt." foto: Broer van den Boom