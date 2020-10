Letsch roemt Vitesse: 'Het is kwaliteit wat de spelers lieten zien'

De trainer kent een goede start met Vitesse. Uit vier wedstrijden werden negen punten behaald. "Maar als je het aan mij vraagt, hadden het er tien moeten zijn. In de Arena hadden we ook een punt verdiend", stelt de trainer.

Maar dat is niet het enige. Vitesse speelt goed en kreeg in drie wedstrijden niet eens een tegendoelpunt. "En als je dan ziet hoe we spelen, dan kan je daar tevreden over zijn. Ik hoop, nee. Ik weet zeker dat we na de interlandbreak dit weer zo oppakken."

'Eindelijk mijn doelpunt'

Lois Openda was voor Vitesse heel belangrijk zaterdag, hij scoorde en gaf een assist op Darfalou. "Eindelijk scoor ik na vier wedstrijden mijn eerste doelpunt. Ik hoop dat ik dit kan doorzetten en er nog meer volgen. Die tweede goal zag er ook erg goed uit", stelt de Belg in het Frans.

'Blij dat het zo goed gaat'

Voor de Duitse trainer is het ook een prachtige start. Maar dat komt niet uit de lucht vallen, zo probeert hij na afloop te verklaren waarom het nu zo goed gaat. "We hadden een lange voorbereiding waarin we veel hebben uitgeprobeerd. Iedereen snapt nu wat het idee is en wat het beste systeem is. En als je dan wint, dan stijgt het vertrouwen. Dan zie je dat alles werkt en dat is niet alleen bij de elf spelers die starten, maar in het hele team. We zijn blij dat het zo goed gaat."

Openda beaamt dat de duidelijkheid zorgt voor een goede sfeer. "Ik heb ook veel vertrouwen in deze coach en deze selectie. Er is een duidelijk plan."

"Kwaliteit dat ze gefocust blijven"

En dat deed Vitesse in een leeg stadion. Door het coronavirus zijn supporters voor zeker drie weken niet welkom. "Dat is zeker niet perfect en voor de supporters ook niet leuk. Maar ik vind het mooi dat iedereen zo gefocust is. Ook zonder de supporters. Het is een kwaliteit dat ze zo gefocust blijven."

Voor Openda was het ook een vreemde gewaarwording om in een leeg stadion te spelen. "Het is heel vreemd. Maar wij waren inderdaad gefocust op het voetbal en dat is goed gegaan. Corona dwingt ons er nu eenmaal toe met deze maatregelen. Ik hoop dat de fans snel weer terug kunnen keren."