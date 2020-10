Openda leidt Vitesse naar simpele zege op Heracles

Vitesse trad aan in dezelfde opstelling als de afgelopen weken, dus nog zonder Jacob Rasmussen en Sondre Tronstad. Riechedly Bazoer stond wel in de basis, maar de centrale verdediger begon niet scherp. Na zijn fout kon Rai Vloet alleen op het doel af, maar de Heraclied schoot naast. Na die vroege waarschuwing nam Vitesse het initiatief over, maar grote kansen leverde dat niet direct op.

Tekst gaat verder na de video:

Uit het niets kwam Vitesse na ruim een half uur spelen toch op voorsprong. Een subtiel balletje van Matúš Bero zette de tot dan toe zwak spelende Loïs Openda vrij voor de keeper. De 20-jarige Belg faalde niet en maakte zijn eerste competitiedoelpunt voor de Arnhemmers.

De tekst gaat verder onder de foto:

Juichende Vitessenaren na de 2-0. Foto: Omroep Gelderland

De check van de VAR was pas net achter de rug of de tweede bal lag al in het doel. Dit keer was het Oussama Darfalou die op aangeven van Openda raak schoot. De Algerijn maakte vlak voor rust er zelfs bijna 3-0 van, maar dit keer kon doelman Michael Brouwer wel redden.

Tannane laat zich weer zien

Na rust was de eerste grote kans weer voor de bezoekers, maar ex-Heraclied Remko Pasveer hoefde opnieuw niet in actie te komen. Aan de overkant was het na ruim een uur spelen wel raak. Een lange bal van Bazoer werd teruggekopt door Darfalou en binnengeschoten door Oussama Tannane, de grote uitblinker van de afgelopen weken.

Een kwartier voor tijd mocht de belangrijkste man van vandaag, Openda, naar de kant. Veel gebeurde er vervolgens niet meer. Een controlerend Vitesse speelde de wedstrijd rustig uit. Trainer Thomas Letsch liet Enzo Cornelisse, de zoon van Tim Cornelisse, in de absolute slotfase nog debuteren.

Voor de Arnhemmers was het de derde zege zonder tegendoelpunt. In het nog prille seizoen werd alleen van Ajax verloren. Volgende week komt Vitesse vanwege interlandvoetbal niet in actie. Op 18 oktober wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.