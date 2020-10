LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 1 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 1 oktober

23:05 - 'Nijmeegse bedrijven richten teststraten in voor werknemers'

Zeker duizend bedrijven maken vanaf begin volgende week gebruik van zelf opgezette, commerciële teststraten. Dat meldt BNR, die een rondgang maakte onder bedrijfsverenigingen en commerciële testaanbieders.

BNR schrijft op de website dat bedrijven in onder meer Deventer (50), Nijmegen (400-500), Oldenzaal (200) en Uden (250) gebruik maken van teststraten voor werknemers, of gaan dat snel doen.

In een eigen teststraat zijn werknemers zijn sneller getest dan bij die van de GGD'en. Daar lopen de wachttijden op, volgens BNR tot soms wel tien dagen. "Via de eigen teststraten is vaak binnen 48 uur bekend of iemand besmet is met het coronavirus, waardoor werkgevers minder in de kosten lopen door ziekteverzuim."

CoronaLab, een van de twee grootste commerciële testaanbieders in Nederland, zegt tegen BNR een paar honderd bedrijven te begeleiden bij het opzetten van teststraten.

18:36 - Oud-Katholieke Kerk voert ook mondkapje in

Het dragen van een mondkapje wordt verplicht tijdens kerkdiensten en andere fysieke bijeenkomsten binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat deelt de kerk donderdag mee. Het mondkapje moet worden gedragen wanneer mensen ‘in beweging’ zijn, dus bij alle verplaatsingen in het gebouw, van en naar de zitplaats. Op de zitplaats zelf is het gebruik van een mondkapje niet nodig.

18:28 - Slingeland Ziekenhuis voert mondkapjesplicht in

Wie het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem bezoekt, moet een mondkapje dragen. Het Achterhoekse ziekenhuis volgt daarmee het voorbeeld van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, waar dezelfde verplichting werd meegedeeld. De bedoeling is dat mensen een eigen mondkapje meenemen. Hebben ze die niet, dan kunnen ze die krijgen bij het controlepunt in het ziekenhuis.

17:48 - Opluchting bij Achterhoekse theaters na corona-ontheffing

De DRU Cultuurfabriek in Ulft is een van de theaters die ontheffing heeft gekregen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Met naleving van anderhalve meter afstand mag het theater meer dan dertig mensen ontvangen, ondanks de nieuw geldende coronamaatregelen.

Dat zorgt voor de nodige opluchting:

 

15:21 - Burgemeester Nunspeet spreekt inwoners toe

"Het gaat niet goed: we doen ons best, maar het virus doet het beter." Die woorden van minister Hugo de Jonge worden nog eens herhaald door burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet. Hij drukt de inwoners van Nunspeet op het hart de maatregelen serieus te nemen en in acht te nemen.

15:18 - Een bericht van de burgemeester

Burgemeester René Verhulst van Ede heeft de inwoners van zijn stad opnieuw een hart onder de riem gestoken. Met een speciale videoboodschap spreekt hij de Edenaren moed in.

 Burgemeester René Verhulst van Ede heeft de inwoners van zijn stad opnieuw een hart onder de riem gestoken. Met een speciale videoboodschap spreekt hij de Edenaren moed in. "Nieuwe maatregelen. Een tegenvaller voor iedereen, ook voor mij. Probeer je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken."

15:17 - Thuiswerken: het heeft voor- en nadelen

De GGD Noord- en Oost-Gelderland herinnert iedereen er nog eens aan hoe het zit met thuiswerken.

 De GGD Noord- en Oost-Gelderland herinnert iedereen er nog eens aan hoe het zit met thuiswerken. Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan

13:38 - De Sprengenhof aan de beterende hand

Twee weken geleden werd wooncentrum De Sprengenhof in Ugchelen getroffen door corona. Inmiddels zijn de elf bewoners en medewerkers die besmet raakten aan de beterende hand, zegt woordvoerder Rachel van der Werf. "Eerst ging het aantal besmettingen iets omhoog, maar de eerste vier getroffen bewoners zijn inmiddels weer feestelijk welkom geheten", geeft ze aan. "En alle medewerkers zijn weer aan het werk."

Sinds maandag dragen alle bezoekers, vrijwilligers en medewerkers een mondkapje. De bewoners hoeven dat niet. De eerste en tweede verdieping van De Sprengenhof zijn weer vrij toegankelijk voor bezoekers. De begane grond is bijna zover.

12:28 - In deze zeven theaters mogen meer dan 30 mensen naar binnen

Veel theaters en schouwburgen mogen niet méér dan dertig mensen toelaten. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft zeven uitzonderingen gemaakt op die regel. Het gaat onder meer om theaters en schouwburgen in Doetinchem, Harderwijk en Ulft.

10:15 - Vrachtwagenchauffeurs komen in actie: petitie voor warme hap na 21 uur

Vrachtwagenchauffeurs met een lange dag achter de rug moeten ook na 21 uur 's avonds nog kunnen aanschuiven voor een warm bord eten en een praatje. Dat vindt een toenemend aantal onderekenaars van de petitie 'Help de beroepschauffeurs ook na 21.00 uur aan een warme maaltijd'.

 

09:09 - Nieuwe uitleg over de coronadrukte in de ziekenhuizen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft donderdag weer een toelichting op de drukte in de ziekenhuizen. Het is de tweede persconferentie van de tweede coronagolf. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, licht de stand van zaken toe. De persconferentie is om 14.00 uur in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Ziekenhuizen behandelen momenteel ongeveer 700 coronapatiënten. Dat is twee keer zo veel als anderhalve week geleden. Tegen het einde van de week zal dit zijn gestegen naar meer dan duizend en over ruim een week zullen meer dan 1600 coronapatiënten in een ziekenhuis liggen, vreest het LCPS. Tijdens de eerste golf kwam de reguliere zorg vrijwel helemaal stil te liggen. Dat willen ziekenhuizen nu zo veel mogelijk voorkomen, maar dat betekent wel dat er minder capaciteit is om coronapatiënten op te vangen.

Foto: ANP

06:56 - Corona dwingt basisscholen klassen naar huis te sturen

Basisscholen sturen nu al hele klassen naar huis omdat te veel leraren door coronasymptomen niet naar hun werk kunnen komen. Het is aanleiding voor grote zorgen over de nabije toekomst, omdat in de winter het aantal mensen met verkoudheidsklachten alleen maar zal toenemen. Dit blijkt volgens BNR uit navraag bij ouderorganisaties, de PO-Raad en de Algemene Vereniging van Schoolleiders.

Scholen kiezen er soms zelfs voor om het op grote schaal uitvallen van leerkrachten bij voorbaat in te calculeren. Daarom is besloten om preventief klassen op een aantal vaste dagen in de week naar huis te sturen. In een mail, die in handen is van BNR, laat een basisschool aan ouders weten dat klassen in de bovenbouw na de herfstvakantie twee dagen per week vanuit huis onderwijs zullen moeten volgen.

Foto; ANP