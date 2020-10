LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 30 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 30 september

22:01 - Ongewijzigd programma Musis & Stadstheater

Het programma van vanavond in Musis & Stadstheater Arnhem is gewoon doorgegaan. De Veiligheidsregio gaf toestemming voor de doorgang van een voorstelling in het Stadstheater en een concert in Musis. Wie kampte met verkoudheidsklachten, werd verzocht thuis te blijven. De Veiligheidsregio bepaalt per dag of de voorstellingen en concerten van die avond door kunnen gaan.

21:25 - Mondkapje op bij Monkey Town

Bij kinderspeelparadijs Monkey Town in Arnhem is 'zomaar even aanlopen' geen optie meer: er moet vanaf nu gereserveerd worden om te voldoen aan de nieuwe coronamaatregelen. Bovendien moeten aanwezige ouders een mondkapje dragen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.



19:34 - België maakt rood gebied van Gelderland

Inwoners van België die twee dagen of langer in onze provincie zijn geweest, moeten bij terugkeer een coronatest ondergaan en in quarantaine. Die nieuwe regel is vanaf vrijdag van kracht. Behalve voor Gelderland geldt de maatregel ook voor Noord-Brabant, Flevoland en Groningen. België scherpt de reisadviezen aan, omdat het coronavirus oplaait in het land.

19:17 - Streep door Montmartre Markt

De Montmartre Markt van aanstaande zondag in Doesburg gaat niet door. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken, zo laat de organisatie weten. Burgemeester Loes van der Meijs deed dat onder de nieuwe COVID-19 noodverordening. Van der Meijs vindt het niet verantwoord de markt aan de Turfhaven door te laten gaan.

18:30 - Geen Kerstsferen voor publiek op kasteel Middachten dit jaar

De Kerstopenstelling op Kasteel Middachten gaat dit jaar niet door. Dit jaar zou Kerst op Middachten voor de 33e keer plaatsvinden. Het coronavirus gooit roet in het eten, meldt de organisatie.

De voorbereiding van het kasteel in betere tijden. Foto: Omroep Gelderland

Genieten van geurende kerstbomen, bloemdecoraties, knapperende haardvuren, en een gezellige kerstmarkt met live muziek gaat niet slagen als bezoekers de coronaregels in acht moeten nemen, schat de organisatie. Achter de schermen worden nieuwe plannen gemaakt.

18:20 - Alle Enduro wedstrijden afgelast

Na eerdere aflastingen bij collega-clubs hebben ook de laatste clubs hun wedstrijden in het Officieel Nederlands Kampioenschap Enduro van dit jaar afgelast. Dat is woensdag 30 september bekendgemaakt, na de aangescherpte corona-maatregelen. Enduro is een tak van de motorsport met lange afstands crosswedstrijden op terrein. Ze worden vaak gereden in de provincies met veel platteland, waaronder Gelderland en Twente.

Afgelopen maandag werd al bekend dat de Enduro Heuvelrit van Hellendoorn is afgelast. Vandaag werd ook de Hamac Enduro van Harfsen afgelast. Hoewel de Enduro in Vorden eerst wel zou doorgaan, werd die ook vandaag afgelast, net als de kampioensrit in Zelhem. Daarmee is het wedstrijdseizoen voor crossmotoren nu al ten einde.

16:45 - Burgemeester van Oldebroek heeft geen corona

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek, die volgens berichten eerder deze week wegens verkoudsheidsklachten een coronatest liet afnemen, heeft geen corona. De uitslag van de test is inmiddels binnen en blijkt negatief. Zodra haar verkoudheid voorbij is, kan ze haar werkzaamheden buitenshuis hervatten, meldt de gemeente.

16:30 - Rutte: mondkapje in publieke binnenruimte dringend advies vanaf nu

Voor heel Nederland geldt vanaf nu een dringend advies om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. Dat zei premier Mark Rutte in debat met de Tweede Kamer. Veel partijen hadden om een landelijke richtlijn gevraagd. Het kabinet moet de precieze regeling nog uitwerken.

16:22 - Ontheffing voor drie culturele instellingen

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft besloten om De Agnietenhof, De Vereeniging en De Stadschouwburg Nijmegen ontheffing te geven als gaat om een maximum van 30 personen. De noodverordening biedt de ruimte om de groepsgrootte van samenkomsten in ‘gebouwen van groot belang’ te verruimen, echter de nieuwe beperkende maatregelen zijn er niet voor niets. Daarom is het aantal ontheffingen - die alleen gelden voor theateractiviteiten - beperkt tot deze vooralsnog deze drie.

15:01 - Weer meer dan 3000 besmettingen

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 3302 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Gisteren meldde het RIVM nog 3022 nieuwe besmettingen. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2895 positieve tests per dag gemeld, tegen 2039 een week eerder. Bij het RIVM zijn 13 overleden covidpatiënten gemeld. Gisteren werden ook 13 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 16 doden per dag, tegen 5 doden per dag een week eerder. Bijna 150.000 mensen in ons land zijn besmettelijk voor anderen.

14:44 - Livestream over corona gemist?

Heb je de Q en A gemist over corona met Ashis Brahma van de GGD Noord- en Oost-Gelderland? Geen nood. Kijk hier de extra uitzending op onze socials terug.

 

14:02 - Vraag het nu aan Ashis

We zijn nu live met onze livestream over corona. Arts Ashis Brahma (foto) van de GGD Noord- en Oost-Gelderland beantwoordt jouw vragen.

13:58 - Concert door beiaardier

Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek geeft 10 oktober een concert in de St. Maartenskerk in Tiel. Dit concert is in het leven geroepen om mensen in deze coronatijd met elkaar te verbinden. Ruitenbeek speelt die dag ook verzoeknummers.

13:17 - Waar blijven de sneltesten voor het verpleeghuis?

Zorgbrancheorganisatie ActiZ vraagt zich af hoe lang de sector nog moet wachten op sneltesten die het coronavirus kunnen detecteren. "Die moeten als de wiedeweerga worden ingevoerd. Daar moet echt werk van worden gemaakt", zegt een woordvoerder van ActiZ.

"In andere landen kan het ook, wij begrijpen niet goed waarom het hier zo lang duurt."

ActiZ vertegenwoordigt onder meer organisaties in de ouderenzorg, waaronder verpleeghuizen. "Dat is een heel andere sector dan de ziekenhuiszorg. Wij kunnen zorg niet afschalen of op pauze zetten", aldus de woordvoerder.

11:55 - Geen clubkampioenschappen bij Ciko'66

Foto: Ciko66.nl

Atletiekvereniging Ciko'66 in Arnhem heeft de clubkampioenschappen die voor zondag gepland stonden afgeblazen. "Er zijn te veel belemmeringen die dit atletiekfeest in de weg staan", schrijft de club aan de leden op zijn website. De clubkampioenschappen zijn verplaatst naar april volgend jaar. De trainingen op sportpark Valkenhuizen gaan wel gewoon door.

11:13 - Filiaalmanager Jumbo in Elst wil mondkapjesverplichting

Hoe gaan supermarkten om met de nieuwe richtlijnen? Verslaggever George Borghouts vroeg het aan filiaalmanager Hendrik Geertsma van een van de winkels van Jumbo in Elst. Die zegt te hopen dat mondkapjes in de supermarkten worden verplicht. "Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur."

Lees het verhaal hier.

Ook klanten mochten bij George hun zegje doen:

 

Wil je het radioverslag terugluisteren? Klik hieronder.



omroepGLD · 'Verplicht een mondkapje in de supermarkt'



10:57 - Met hoeveel mensen mag je eigenlijk naar het theater?

Schouwburg Orpheus in Apeldoorn bekijkt van dag tot dag of voorstellingen door kunnen gaan. Dat komt door de nieuwe coronamaatregelen. Premier Rutte zei maandag dat gelegenheden maximaal dertig personen mogen ontvangen, maar schouwburgen en theaters vormen een uitzondering. Gisteravond mochten in ieder geval ruim tweehonderd mensen in Orpheus genieten van het optreden van de Nijmeegse zanger Sven Ratzke. Verslaggever Maurits Straatman was er ook.



omroepGLD · Voorstellingen in het theater met de nieuwe maatregelen



10:46 - Hassan noodgedwongen terug op Papendal

Foto: ANP

Atlete Sifan Hassan traint door corona noodgedwongen weer op Papendal bij Arnhem. Toen ze in haar geboorteland Ethiopië was, verliep haar Amerikaanse visum. Een terugkeer naar de Verenigde Staten, waar ze al enige jaren woont en traint, is daardoor voorlopig uitgesloten. "Je hebt hier twee grote bossen in de buurt, we hebben gisteren al een heel stuk gelopen in mijn favoriete bos hier om de hoek. Het is goed om weer terug te zijn. Ik heb hier jarenlang gewoond", zegt de regerend wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter in de Volkskrant.

Lees hier meer.

10:00 - Nu ook een teststraat in Zutphen

Heb je coronaklachten? Dan kun je vanaf nu ook in Zutphen getest worden. De GGD heeft een nieuwe testlocatie ingericht op bedrijventerrein de Revelhorst, waar je alleen op afspraak terecht kan.

Lees hier meer.

09:38 - Hè, hè. Orlando weet eindelijk dat hij geen corona heeft

Orlando Menke (foto) kan na twaalf dagen eindelijk weer zijn huis uit in Huissen. Hij zat sinds vorige week zaterdag in quarantaine, nadat hij verkouden was geworden. De eerste test raakte zoek, zegt Orlando. "De test was naar een Duits lab gestuurd en nergens meer te vinden", vertelt hij. Een tweede test, gisteren, was negatief en die uitslag kreeg Orlando vanmorgen. Hij verveelde zich de afgelopen periode niet. "Ik heb voor mijn dochter gezorgd, heb veel aan mijn hobby digitaal illustreren kunnen doen en heb gesolliciteerd." De Huissenaar zoekt een baan in de it of in de sales. Hebt u werk voor hem, stuur een mailtje naar Omroep Gelderland.

09:04 - Stel je vraag over corona aan Ashis Brahma

Ashis Brahma. Foto: Omroep Gelderland

Om 14.00 uur hebben we weer een Q en A met onze coronadeskundige bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland, Ashis Brahma. Heb je een vraag aan hem, stuur ons een Whatsapp. En dat kan hier.

08:51 - FNV: 'Gratis mondkapje voor de minima'

Foto: ANP

FNV wil dat mensen die op of rond het minimum leven gratis mondkapjes krijgen. Die oproep doet de vakbond in een brief aan de Nederlandse gemeenten. "De mensen met de kleinste portemonnees hebben het al extra zwaar door corona en kunnen de kosten voor die mondkapjes er niet bij hebben", zegt Maureen van der Pligt, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden.

De vakbond vraagt gemeenten om de mondkapjes te betalen vanuit de bijzondere bijstand of met een algemene tijdelijke maatregel. "Schenk alle minima desnoods vijf stoffen, wasbare mondkapjes, zoals ze bijvoorbeeld al doen in Rotterdam. Dat zou heel veel mensen wat lucht geven", aldus Van der Pligt. Sinds 1 juni geldt al een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

08:40 - Vraag van vandaag: carnaval afgelasten of niet?

Vandaag gaat de vraag over carnaval. Moet dit volksfeest doorgaan nu we in de greep zijn van corona? Geef je mening hier.

08:36 - 'Drukte op de Posbank erger geworden door corona'

Maarten Tjallingii. Foto: Omroep Gelderland

De gemeente Rheden heeft oud-wielrenner Maarten Tjallingii uit Arnhem gevraagd mee te denken over het oplossen van de drukte op de Posbank. Het is veel te druk in het natuurgebied. "De drukte is al jaren een groeiend probleem, maar door corona nog erger geworden. En de verwachting is niet dat het de komende jaren minder wordt", zegt de oud-renner die in 2016 even de bergtrui droeg in de Giro d' Italia door tijdens de etappe in Gelderland als eerste boven te komen bij de doorkomst over de Posbank. Een jaar later werd die prestatie vereeuwigd met een roze streep.

Lees hier meer.

08:01 - BAM reorganiseert vanwege corona

De vestiging van BAM in Apeldoorn. Foto: Google Maps

Medewerkers van bouwconcern BAM gaan onzekere tijden tegemoet. Vanwege de coronacrisis verdwijnen waarschijnlijk honderden banen. Het bedrijf met werkmaatschappijen in Apeldoorn en Culemborg heeft een grote reorganisatie aangekondigd, maar gaat nog in overleg met ondernemingsraden en vakbonden over het precieze aantal arbeidsplaatsen. In totaal telt BAM ongeveer 18.000 medewerkers. Het Nederlandse bedrijf is in meerdere landen actief. BAM verwacht dat het bezuinigingsprogramma zorgt voor kostenbesparingen van 100 miljoen euro per jaar.

07:54 - Eerste resultaten vaccin 'lijken veelbelovend'

De resultaten van een eerste proef met een potentieel coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna lijken veelbelovend, schrijft De Telegraaf. De oudere proefpersonen die het vaccin kregen toegediend, maakten ongeveer net zoveel antilichamen aan als jongvolwassenen. Volgens onderzoekers zijn de bijwerkingen vergelijkbaar met die van een griepprik. De eerste testresultaten staan op de site van de New England Journal of Medicine.

07:32 - U kunt gewoon naar de dierentuin

Een dagje uit, bijvoorbeeld naar Burgers' Zoo, gaat er door de nieuwe corona-maatregelen niet heel anders uitzien dan de afgelopen weken het geval was. "We hadden natuurlijk al heel wat beperkingen doorgevoerd. Desinfectiegel, borden, looproutes, reserveren en minder bezoekers", vertelt Bas Lukkenaar, woordvoerder van de dierentuin.

 

Lees hier meer.