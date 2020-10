LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 28 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 28 september

21:26 - 'Personeel niet uitgerust genoeg na vorige coronagolf', zorgen om verpleegkundigen

Terwijl Nederland zich schrap zet voor de tweede coronagolf, maken ook zorg- en verpleeghuizen hun borst nat. De Achterhoekse zorginstelling Markenheem treft vanaf dinsdag nieuwe coronamaatregelen. Bewoners zijn maandag ingelicht.

 

Verpleegkundige Rob Heebink, werkzaam bij de instelling, zegt nog steeds in een sterke nasleep te zitten van de eerste golf. "We hebben wel even vakantie gehad. Maar als je het trekt naar je privéleven, hebben we niet de kans gekregen om te beseffen wat er nu eigenlijk is gebeurd."

20:41 - Bruls tevreden over landelijke aanpak

Voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls is het eens met de landelijke aanpak waar het kabinet voor kiest. Volgens hem waren de veiligheidsregio's het daarover "heel erg mee eens". "Ik zeg niet dat we blij zijn met de maatregelen, sommige zijn zeer ingrijpend en ook echt pijnlijk. Bij ons was er vooral eensgezindheid", zei hij op NPO Radio 1. "De cijfers gaan nu zo knalhard in de verkeerde richting."

19:38 - Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen voor Gelderland

Het kabinet heeft maandag nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. In heel Gelderland moet horeca om 22.00 uur dicht, bij sportevenementen is geen publiek meer welkom en thuiswerken wordt weer de norm. De maatregelen gaan dinsdag om 18.00 uur in. Lees hier meer over de nieuwe maatregelen.

18:46 - Persconferentie om 19.00 uur

16:30 - Reisadvies België naar code oranje

Nederland heeft het reisadvies voor heel België aangescherpt naar 'code oranje' (alleen noodzakelijke reizen). Eerder was gold het advies alleen voor Antwerpen, Brussel en omgeving.

16:27 - Rijnstate ziekenhuis wil zorgbonus voor personeel

De Raad van Bestuur (RvB) van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem wil een zorgbonus voor alle verpleegkundigen, het ondersteunend personeel en schoonmakers. Dat meldt een woordvoerster. Onder het personeel was onrust gerezen na bekendmaking van de bonussubsidieregeling van duizend euro bij de aanpak van de eerste coronagolf.

14:46 - Maatregelen uitgelekt

Een deel van de maatregelen die het kabinet vanavond bekendmaakt is uitgelekt. Er circuleert een lijst, bronnen bevestigen aan de NOS dat het hier in grote lijnen op neer komt:

Thuiswerken wordt strikter gehandhaafd. Werkgevers gaan aangesproken worden op overtredingen en tijdelijke sluiting van een bedrijf behoort tot de mogelijkheden;

Horeca moet om 22.00 uur de deuren sluiten, en mag het laatste uur niemand meer binnenlaten;

Bij sportevenementen is geen publiek meer welkom, niet bij profwedstrijden en niet bij amateurwedstrijden;

Alleen nog noodzakelijke reizen van en naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, hierop zijn wel uitzonderingen;

Voor contactberoepen wordt een registratieplicht ingevoerd (dus je gegevens opgeven als je naar de kapper gaat) om het bron- en contactonderzoek van de GGD makkelijker te maken;

In de supermarkt mag je alleen nog naar binnen met een winkelwagentje, dat van tevoren wordt ontsmet

Er wordt ook gekeken naar groepsgroottes, zowel binnen als buiten en ook het aantal mensen dat je thuis kan uitnodigen.

14:42 - Nieuwe teststraten in Tiel en Nijmegen

De GGD Gelderland-Zuid neemt nieuwe testlocaties in gebruik. De teststraat bij de GGD aan de Kersenboogerd in Tiel met één testruimte verhuist dinsdag naar het terrein van het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Daar komt een nieuwe teststraat met vier testruimtes. Voorlopig wordt daarvan één ruimte in gebruik genomen.

Als de laboratoriumcapaciteit toeneemt gaat de GGD ook de andere ruimtes gebruiken. Binnenkort kunnen in Tiel ongeveer 600 coronatesten per dag afgenomen worden.

De GGD neemt woensdag een nieuwe teststraat bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen in gebruik. De teststraat bij de GGD aan de Groenewoudseweg wordt tijdelijk gesloten. Er wordt daar gewerkt aan een nieuwe teststraat.

14:24 - Ruim 2900 nieuwe besmettingen

Het aantal coronabesmettingen stijgt met 2914. Zondag was de toename 2995.

13:27 - Burgemeester Oldebroek is verkouden en laat zich testen

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van Oldebroek is verkouden. Ze laat zich dinsdag testen op corona. Afspraken vervallen. Haseloop werkt voorlopig thuis.

13:17 - 'Stress bij ic-verpleegkundigen'

Het onder hoge druk werken tijdens de eerste coronapiek heeft voor driemaal zoveel stress gezorgd, blijkt uit het onderzoek onder ic-verpleegkundigen. De studie werd gedaan door het Radboudumc en het Erasmus MC. Bijna 30 procent van de verpleegkundigen heeft last van angst, 20 procent meldt symptomen van depressie en ruim 20 procent kampt met symptomen van posttraumatische stress.





12:07 - Minder pijn bij coronatest én snellere uitslag, zegt fabrikant

Een nieuwe sneltest voor corona is niet meer zo pijnlijk als de huidige test uit de teststraat. Dat meldt fabrikant Sensitest. Mensen bij wie de nieuwe test wordt afgenomen ervaren het niet meer als vervelend of pijnlijk. "Het kietelt een beetje", wordt nu gehoord bij de afname van de test.

Bij de nieuwe sneltest van Sensitest wordt een slijmmonster van de neusschelpen afgenomen. Deze zitten voorin de neusholte op ongeveer 2,5 cm vanaf de rand van de neus. Het slijmmonster wordt afgenomen met een wattenstaafje, dat enkele malen wordt rondgedraaid tegen de neusschelpen. Deze procedure duurt hoogstens enkele seconden en doet geen pijn.

Binnen 15 minuten heb je een testuitslag, zegt Sensitest. Voorlopig is deze coronatest alleen beschikbaar voor zorgprofessionals. Sensitest maakt ook ovulatietesten, zwangerschapstesten en vruchtbaarheidstesten.

11:35 - 'Doe meer tegen corona', zegt Ernst Kuipers

De maatregelen die anderhalve week geleden zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn niet genoeg. Dat concludeert Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "Dat betekent dat je drastischer moet ingrijpen", aldus Kuipers in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

Kuipers noemt het verplicht dragen van mondkapjes in de openbare ruimte 'een verstandige maatregel om te overwegen'. Maar alleen het dragen van mondkapjes is niet voldoende, benadrukt Kuipers. Andere opties zijn volgens hem verkleinen van de maximale grootte van groepen, het niet meer toelaten van publiek bij grote sportwedstrijden en het opnieuw oproepen tot thuiswerken.

11:08 - Fabriek te vies, mondmaskerproducent verhuist

'Hoe moeilijk kan het zijn', dachten de initiatiefnemers van de Mondmaskerfabriek in Arnhem. Maar het maken van goedgekeurde mondmaskers voor zorgpersoneel blijkt complexer dan zij voor ogen hadden. De Arnhemse fabriek ging dit voorjaar van start in een hal van werkvoorziening Scalabor aan de Driepoorterweg, maar moet nu verhuizen. "De locatie waar we nu zitten is niet schoon genoeg te krijgen', vertelt Peter-Paul de Jong van de Mondmaskerfabriek.

10:49 - Kantines eerder dicht om corona? Dit zeggen sportclubs

We spraken met sportverenigingen over het voornemen om kantines in het weekend al om 16.00 uur te sluiten. "Dit is de doodsteek", zeggen ze.

10:31 - Reageer op de vraag van vandaag

Sportkantines om 16.00 uur sluiten: dat is het voorstel van Nijmeegse burgervader Hubert Bruls. De eerdere sluiting moet zorgen voor minder verspreiding van het coronavirus. Wat vind jij van dit voorstel? Reageer hier op de stelling van vandaag.

08:29 - 'Hij heeft het niet helemaal begrepen'

Een voornemen om sportkantines in het weekend al om 16.00 uur te sluiten, kan niet op goedkeuring rekenen van Johan Verweij van voetbalclub TEC in Tiel. De veiligheidsregio's bespreken vanavond dit voorstel, meldt RTL Nieuws. Het is een voorstel van Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. "Die man heeft het niet helemaal goed begrepen", zegt Verweij. Waarom Verweij dat over Bruls zegt, hoor je hieronder.



07:31 -

Er zijn mogelijk meer coronatests kwijtgeraakt in Gelderland, nadat de GGD Noord- en Oost Gelderland zaterdag meldde dat honderd tests zoek waren. Alle betrokkenen zouden zijn ingelicht. Zondag meldden zich echter meerdere mensen die nog niets hadden gehoord en waarvan de tests ook kwijt lijken.

