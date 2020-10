LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 25 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 25 september

18:43 -

18:40 - Van Rumund verdedigt 'zijn' studenten

Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen. Foto: Omroep Gelderland

Burgemeester Geert van Rumund neemt het op voor 'zijn' Wageningse studenten. Van Rumunds collega Ahmed Marcouch noemde hen donderdag nog 'roekeloos' en 'een tijdbom voor ouderen'. Van Rumund vindt dat onterecht, omdat het merendeel van de studenten de coronamaatregelen echt serieus neemt.

18:33 - Gesprek met burgemeester Bruls

Verslaggever Marjolein Deurloo neemt voor Omroep Gelderland de extra coronamaatregelen door met burgemeester Bruls van Nijmegen. De maatregelen gelden voorlopig alleen voor Gelderland-Zuid en niet voor Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland.



omroepGLD · Marjolein Deurloo in gesprek met Hubert Bruls



18:03 - Klantenregistratie moet beter, zegt Bruls

Foto: Flickr.com

"Het is hoog tijd ons gedrag aan te passen", sprak burgemeester Bruls van Nijmegen vrijdag. De voorzitter van de veiligheidsregio lichtte onder meer het advies toe bedienend horecapersoneel plastic gelaatsbedekkingen te laten dragen. Winkels en bedrijven moeten daarnaast nauwkeuriger aan klantregistratie gaan doen dan tot nu toe gebeurd is. De GGD is veel extra tijd kwijt aan het opsporen van mensen die op een besmettingsplek zijn geweest.

17:46 - Jos Verkuijlen vat de maatregelen samen

 

17:00 - Steeds meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Foto: ANP

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft stijgen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 547 patiënten vanwege het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni en een verdubbeling ten opzichte van vorige week. Op de verpleegafdelingen liggen 431 coronapatiënten, 36 meer dan op donderdag. Het aantal mensen op de speciale corona-intensivecare-afdelingen steeg van 106 naar 116. In totaal steeg het aantal opgenomen patiënten met 46. Vanwege het stijgende aantal patiënten worden sinds woensdag weer mensen verplaatst naar andere regio's. Dat is afgelopen etmaal vijftien keer gebeurd.

16:53 -

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft ook een online 'vraag en antwoord' over de maatregelen. Die vind je hier (pdf).

16:50 - Maatregelen gaan mogelijk landelijk gelden, zegt Bruls

Bruls sluit niet uit dat de extra maatregelen uiteindelijk voor het hele land zullen gelden. Daarover vergadert het Veiligheidsberaad, waarvan Bruls voorzitter is, maandag.

16:49 - Maximaal 50 mensen op bijeenkomsten

Voor samenkomsten geldt: geen gezelschappen van meer dan 50 personen zowel binnen als buiten. (Uitzonderingen voor scholen, uitvaarten, religieuze bijeenkomsten.) De registraties van bezoekers moet beter, daardoor kan het bron- en contactonderzoek beter verlopen. Meer info lees je hier.

16:39 - 'Meer bescherming in de horeca'

De horeca in Gelderland-Zuid krijgt, zegt Bruls, het advies om gezichtsbescherming te dragen.

De maatregelen (voor de horeca):

Vanaf 0.00 uur ’s nachts geen nieuwe bezoekers.

Vanaf 0.00 uur ’s nachts gaat de muziek uit.

Vanaf uiterlijk 1.00 uur dicht.

Afhaalrestaurants sluiten uiterlijk 2.00 uur (geen verkoop van alcohol na 1.00 uur).

Bij bezoek thuis geldt maximaal 6 personen.

16:33 - Persconferentie Bruls begonnen

Bruls licht de maatregelen toe. Foto: Livestream Omroep Gelderland

Bruls verdedigt waarom niet alleen in Nijmegen (63 meer besmettingen) maar ook in omliggende gemeenten de maatregelen straks gelden. "Je krijgt een waterbedeffect, ook in andere plaatsen waar het aantal besmettingen nu nog relatief laag is, zullen de besmettingen toenemen."

16:28 - De gemeenten die vallen onder de zwaardere maatregelen

Afbeelding: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Dit zijn de gemeenten die vanaf zondag 18.00 uur vallen onder het zwaardere coronaregime. Weten wat burgemeester Bruls van Nijmegen zegt over de maatregelen in zijn eigen regio Gelderland-Zuid? Klik hier.

16:14 - Verscherpte maatregelen in Gelderland-Zuid, persconferentie door burgemeester Bruls

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (onder meer Nijmegen, Tiel, Culemborg) gelden vanaf zondag 18.00 uur verscherpte coronamaatregelen. Minister-president Mark Rutte heeft dat vrijdag officieel kenbaar gemaakt.

Over de precieze invulling spreekt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, later. Om 16.30 uur geeft hij een persconferentie die live te volgen is bij Omroep Gelderland.

Andere regio's die een 'hoger risico hebben vanaf zondagavond zijn: Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Groningen, Zuid-Holland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Flevoland.

In al deze regio's moeten cafés en restaurants eerder dicht, mogen niet meer dan vijftig mensen samenkomen en is er sprake van extra controle op de regels.

15:03 - 'Voetbalstadions zijn veilig'

Supporters in het stadion van De Graafschap. Foto: archief ANP

Een voetbalstadion is volgens competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB momenteel één van de veiligste plekken om in de coronatijd samen te komen. Bluyssen is dan ook niet bang dat de gebeurtenissen in Tilburg, waar fans van Willem II op een plein dicht bij elkaar stonden, een negatieve weerslag zullen hebben op de bezettingsgraad van de stadions. "In alle eerlijkheid: dat zou echt heel gek zijn", zegt Bluyssen.

14:31 - Scholieren in de knel om missen examens

Middelbare scholieren met griepverschijnselen die vanwege de coronaregels thuis moeten blijven en een schoolexamen missen, mogen de toets in sommige gevallen helemaal niet meer maken. Daardoor dreigen zieke scholieren alsnog naar school te komen. Dat zegt de VO-Raad, de koepelorganisatie voor middelbare scholieren, tegen De Telegraaf.

Scholierenbond LAKS zegt dat het probleem zich voordoet op tientallen scholen en roept op tot versoepeling van de regels. De VO-Raad gaat met hun leden en met LAKS in gesprek.

14:21 - Weer meer besmettingen

Het aantal coronabesmettingen stijgt met 2777. Donderdag waren het er 2544. In Gelderland kwamen er 221 besmettingen bij; de meeste in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (115). In Gelderland-Midden kwamen er 77 positieve coronatests bij, in Noordoost-Gelderland 108.

Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg in het afgelopen etmaal met 36 en het aantal sterfgevallen met 16. Op donderdag meldde het RIVM 25 ziekenhuisopnames en 16 sterfgevallen. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.

14:17 - Oproep vanuit Enschede: 'Kom niet op bezoek in ons ziekenhuis'

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede heeft vrijdag de bezoekersregeling aangescherpt wegens het oplopende aantal coronabesmettingen in Twente. Het dringende advies is om niet bij patiënten op bezoek te komen. Als het echt niet anders kan, is maximaal één Achterhoekse bezoeker per patiënt welkom voor maximaal een uur per dag, laat MST op Facebook weten.

14:06 - Zorgen bij de horeca om de winter

Foto: ANP

De horeca is bezorgd over de winter. Door de oplopende besmettingen is er een grote kans op meer en strengere coronamaatregelen zoals beperktere openingstijden. De terrassen gaan 's winters weg en binnen is er minder ruimte. Daarbovenop komen de afnemende steunmaatregelen van de overheid voor loonkosten. Deze 'gevaarlijke cocktail' van factoren kan veel horecabedrijven deze winter de kop gaan kosten, verwacht directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland.

14:03 - Honden uit Voorst zouden corona kunnen opsporen

Een beagle. Foto: Pixabay

Een bedrijf in Voorst staat te popelen om honden te trainen om corona op te sporen. Hotsche Luik is van Scent Detection Academy en haar bedrijf traint honden om diverse zieken op te sporen. "We zijn de enige in Nederland die honden hiervoor trainen. Onze labradors, herders en beagles, detecteren allerlei kankersoorten en ziektes zoals diabetes en epilepsie. En ik kan onze honden ook trainen om corona op te sporen", zegt Luik tegen RTL.

Op de luchthaven van Helsinki lopen sinds deze week coronahonden rond. In totaal worden daar tien honden getraind om het virus bij mensen op te sporen.

Een woordvoerder van luchthaven Schiphol zegt tegen RTL dat er vooralsnog geen plannen zijn om coronahonden in te zetten. "Dat is ook niet aan ons; de Veiligheidsregio en het ministerie gaan over de maatregelen."

13:49 - Voetbal in coronatijd: Vitesse vol vertrouwen, NEC en De Graafschap tegen elkaar

Vitesse moet morgen naar Amsterdam en is vol vertrouwen. In die wedstrijd tegen Ajax treedt Vitesse met dezelfde elf namen aan als vorige week. Dat betekent dat Jacob Rasmussen (positief getest op het coronavirus) niet speelt

"Dit is een goed moment om naar Ajax toe te gaan. Helemaal omdat we uit de eerste twee wedstrijden zes punten hebben gehaald. Dan ga je met een goed gevoel naar de Arena. Dat is toch heel wat anders als je na twee wedstrijden nul punten had gehad. Natuurlijk speel je tegen een goede tegenstander, maar dit is ook een goede maatstaf om te kijken waar we staan", stelt interim-trainer Edward Sturing.

Sturing zit mogelijk op de bank vanwege een eerdere coronabesmetting bij trainer Thomas Letsch. Als hij nog steeds positief getest wordt, zit Sturing ook zaterdag op de bank bij Vitesse.

 

NEC en De Graafschap staan zondag tegenover elkaar in Doetinchem. NEC'er Ayman Sellouf ontbrak afgelopen zondag tegen Almere City vanwege een positieve coronatest. Hij is afgelopen week opnieuw getest en dat resultaat was negatief, dus Sellouf keert terug bij NEC. Maar niet als basisspeler.

 

13:24 - Huwelijksaanzoek voor Rutte

Bedrijven die hun geld verdienen aan bruiloften hebben een video gemaakt. Ze verklaren daarin premier Rutte de liefde. "Wil je met ons trouwen?" Maar er zit ook verdriet in de boodschap. "We staan op omvallen als er niks gebeurt."

 

11:19 - Polsbandjes in Doetinchem voor hen 'die wel meedoen'

Foto: REGIO8

Maarten op de Weegh en Govert Jan Pontier van de PvdA in Doetinchem delen zaterdag in het centrum van Doetinchem polsbandjes uit met #ikdoewelmee. De actie is een tegengeluid op de #ikdoenietmeermee actie, die afgelopen week via social media werd gedeeld door bekende Nederlanders.

Lees hier het bericht van mediapartner REGIO8.

11:05 - Zware tijden voor de feestwinkel

Eigenaar Lars Peters van Feestwinkel Festival in Doetinchem zit met zijn handen in het haar. Door het coronavirus verdwijnt het ene na het andere evenement van de kalender. Waar de verkoop voor Halloween of het Oktoberfest van start zou gaan, wordt er nu bijna niets verkocht. Peters denkt het komende jaar het hoofd boven water te kunnen houden. Als er daarna nog steeds geen feesten of partijen kunnen plaatsvinden, vallen bedrijven in de feestattributensector om, denkt hij.

Bekijk de reportage:

 

10:51 - Corona bij Veensche Boys: alleen voetbal voor jeugd tot en met 17

Foto: Google Maps

Voetbalvereniging Veensche Boys in Nijkerkerveen heeft voor dit weekend alle wedstrijden van de senioren en veteranen afgelast. Ook de duels van JO19-1 en JO19-2 gaan niet door. Veel jongeren in Nijkerkerveen, en onder hen zijn leden van Veensche Boys, zijn besmet met corona. De kantine van de club blijft dicht tot en met volgende week vrijdag, schrijft de club op zijn website. Wel gaan wedstrijden van de jeugdteams tot en met 17 door. Kleedkamers mogen gebruikt worden, maar spelers krijgen het advies om thuis om te kleden en te douchen.

10:31 - Ik woon in een code oranje-gebied, wat betekent dat voor mij?

De stijgende coronacijfers houden de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig. Het kabinet kondigde vorige week aan dat er nieuwe maatregelen worden ingevoerd voor regio's die als 'zorgelijk' worden aangemerkt. Gelderland-Zuid, met onder meer Nijmegen, Tiel en Zaltbommel, wordt vanaf vrijdag ook zo'n regio. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Lees hier verder.

08:45 - Coronacrisis bevordert online winkelen

Mensen shoppen door de coronacrisis meer online. Volgens een onderzoek in opdracht van Thuiswinkel.org werd er bijna 6.5 miljard euro uitgegeven bij webwinkels. Daar zitten winnaars en verliezers bij.

De reisbranche en de evenementensector zagen een flinke daling: er werd in totaal 45 procent minder uitgegeven aan reizen en tickets.

Daarentegen werden er ruim anderhalf keer zoveel producten gekocht, wat ervoor zorgt dat consumenten in het tweede kwartaal van dit jaar in totaal 12 procent meer geld uitgaven dan in het eerste kwartaal.

08:28 - Wat vind jij: een terrasje pakken in de winter, een goed idee?

Grote overdekte winterterrassen: het lijkt een oplossing voor de horeca nu het coronavirus de mogelijkheden binnen beperkt. Op veel plekken wordt dan ook hard gewerkt om buitenterrassen mogelijk te maken. Zie jij jezelf al op een terras zitten deze winter?

Laat het weten in onze poll!

Foto: Pixabay

07:17 - Kook een keer voor je buren

Heb je in coronatijd ook wat minder contact gehad met je buren? Gelukkig begint vandaag de Kook voor je Buur 10-daagse, een actie waar onder meer Nijmegen aan meedoet. Het belang om er voor een buur te zijn is nu nog groter, vindt Marinda Bosman van Stichting Thuisgekookt. Het idee achter de 10-daagse is dat buren elkaar weer ontmoeten door een maaltijd aan te bieden via hun platform, die iemand die even verderop woont kan bestellen. "We roepen iedere Nederlander op om een keertje voor hun buurtgenoten te koken", aldus Bosman.

Luister hier het gesprek op Radio Gelderland terug:



omroepGLD · Koken voor je buren



06:56 - Corona-uitslag binnen een kwartier

In Utrecht is het afnemen van corona-sneltesten in een teststraat van start gegaan, schrijft de NOS. Het is een proef van het UMC, in de hoop erachter te komen hoe betrouwbaar de testen zijn. Als uit de onderzoeken blijkt dat de sneltesten goed genoeg zijn, hoopt het kabinet dat ze vanaf november op grote schaal kunnen worden ingezet.