Hal vol konijnen, cavia's en siervogels, maar geen dierenliefhebber te zien

"Haar, 19 punten," klinkt het in de hal. Aan een extra lange tafel zitten twee keurmeester met mondkapjes op tegen over elkaar. Terwijl de ene een gigantisch groot wit konijn van top tot teen beoordeelt, schrijft de ander zijn opmerkingen op het keuringsformulier. De woorden zeer goede haarstructuur worden onderstreept.

'Ik was nog wel de eerste'

Terwijl zo'n 850 dieren van top tot teen worden bekeken, mag het publiek niet naar binnen om ze te bewonderen. Toch staat er vanmorgen om 10 uur een bezoeker voor de ingang. Het is Wim Aalders. Hij mag er niet in: "Helaas niet, ik was nog wel de eerste," zegt de dierenliefhebber, die niet wist dat de show niet toegankelijk was voor publiek. "Ik begrijp het wel. Het is niet anders, hè. Corona."

Terwijl hij zijn been over het fietszadel slingert, roept hij nog snel: "Aju, ik had graag nog ff naor de beesjes kekken."

Strikte regels

Slechts 30 mensen mogen er in de hal aanwezig zijn. Zelfs de fokkers van de dieren mogen niet naar binnen, want met de keurmeesters is het al vol. Ook voor hen zijn de regels strikt: Het dragen van een mondkapje is in de gigantische hal verplicht:

"Beroepsmatig ben ik daar wel aan gewend," zegt keurmeester Bert Apperlo. "Dus in die zin is het ook niet weer zo anders als anders. Als directeur van drie verpleeghuizen heb ik daar dagelijks mee te maken." De keurmeester vindt dat de organisatie van de dierenshow de maatregelen goed voor elkaar heeft.

Kijk hier naar de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Maar als er alleen maar gekeurd kan worden, waarom heeft de konijnen- en pluimveevereniging (KPV) Silvolde de dierenshow dan toch door laten gaan? "De keuring dat is eigenlijk de bron van het hele gebeuren," zegt secretaris Johan Jansen. "De fokkers moeten nu een beslissing maken met welke dieren ze volgend jaar verder willen gaan. Als die dieren niet gekeurd zijn, moeten ze zelf een beslissing maken. Als volgend jaar de fokresultaten tegenvallen, dan wordt het ook minder met de hobby. En het is natuurlijk wel een stukje tijdverdrijf van heel veel hobbyisten."

Ook zondag wordt er nog gekeurd in de DRU-hallen, maar ook dan is de aanwezigheid van het publiek verboden.