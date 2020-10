Waar blijven de jonge oehoe’s van de Winterswijkse Steengroeve als ze zijn uitgevlogen?

In de afgelopen jaren zijn er in de Steengroeve bij Winterswijk tientallen jonge oehoe’s grootgebracht en uitgevlogen. Waar blijven deze uilen? En waarom heeft deze grootste uilensoort van ons land het zo naar zijn zin in de voormalige afgraving?

Boswachter Dirk van den Brink neemt BuitenGewoon Radio bij hoge uitzondering mee de steengroeve in. Het gebied is afgesloten voor publiek en zelfs maar enkele maanden per jaar voor de boswachters zelf toegankelijk. Achter een groot scherm met kijkgaten kunnen liefhebbers de meer dan dertig meter diepe steengroeve in kijken. Wie geluk heeft vangt een glimp op van de oehoe. Met zijn spanwijdte van 1.80 meter is de roofvogel een indrukwekkende verschijning.

Luister naar de reportage (1-3)



De steengroeve heeft de vorm van een enorme badkuip. Op de rotsachtige, steile wanden groeien struiken en bomen. Wie afdaalt in de steengroeve gaat maar liefst 240 miljoen jaar terug in de tijd. Helemaal zonder risico is de wandeling niet, vertelt Van de Brink tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. “Zo nu en dan breken grote stukken kalksteen van de wanden af en die vallen dan tientallen meters naar beneden.”

Oude binnenzee

250 miljoen jaar geleden lag de Achterhoek op de bodem van een ondiepe binnenlandse zee. In de laatste ijstijd zijn de diepe bodemlagen door verticale aardverschuivingen dichter naar het oppervlak geduwd. Archeologen hebben in de groeve onder meer fossielen van prehistorische reptielen gevonden.

Luister naar de reportage (2-3)



Bijzondere natuur

De oude steengroeve is nu een bijzonder natuurgebied. Het kalkrijke water onderin de badkuip is kraakhelder en op drooggevallen stukken ligt de grond bezaaid met brokken kalksteen. De bodem is zeer kalkrijk en schraal. Daardoor leven er in de groeve planten en dieren die op andere plekken in ons land nauwelijks voorkomen.

De afgelopen jaren hebben de oehoe's in de steengroeve al enkele tientallen jongen grootgebracht. De uilen lijken het er dan ook prima naar hun zin te hebben. Er is nauwelijks verstoring en in de steile rotswanden vinden de vogels nestgelegenheid.

Luister naar de reportage (3-3)



De jongen van dit jaar worden verjaagd door hun ouders. Net als hun oudere broertjes en zusjes moeten ze op zoek naar hun eigen leefgebied. Voor zover bekend vertrekken de meesten naar buitenlandse oorden waar ook boven de grond bergen zijn.

