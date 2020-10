Minder sport door corona, wedstrijden afgelast

Veel sportwedstrijden gaan dit weekend niet door, vanwege besmettingen met het coronavirus. Voetbalclubs TEC uit Tiel en De Treffers komen vandaag in de tweede divisie niet in actie.

TEC zou op bezoek gaan bij Scheveningen en De Treffers zou op eigen veld in Groesbeek Rijnsburgse Boys ontvangen. De Groesbeekse club kampt met besmettingen. Om die reden is ook de wedstrijd van Jong De Treffers in Dordrecht afgelast.

De ploeg uit Tiel kan evenmin aantreden vanwege een besmetting in eigen gelederen.

Besmetting bij Achilles

Twee niveaus lager blijven de voetbalspullen van Achilles'29 uit Groesbeek en Scherpenzeel onaangeroerd. Achilles zou thuis spelen tegen Zwaluwen en Scherpenzeel had een duel op eigen veld tegen Poortugaal. De Groesbeekse club meldt zelf niets over de afgelasting, maar de tegenstander uit Vlaardingen schrijft dat het om corona bij Achilles gaat.

Scherpenzeel is wel coronavrij, schrijft de club op zijn website. In dit geval kampt Poortugaal met het virus. Eerder ging de wedstrijd tussen Scherpenzeel en Capelle niet door vanwege het virus.

Zaterdaghoofdklasser DUNO uit Doorwerth zou vandaag op bezoek bij Spijkenisse, maar de spelersbus blijft in de remise. En morgen hoeft Juliana'31 uit Malden in de hoofdklasse zondag op eigen veld niet in actie te komen. Volgens tegenstander Halsteren is sprake van een coronabesmetting bij de thuisclub.

Ook geen waterpolo en basketbal

De seizoensouverture voor de basketbaldames van Batouwe uit Bemmel in de eredivisie valt in het water vanwege een besmetting bij de tegenstander, meldt een woordvoerster van de club. Batouwe zou spelen in Utrecht tegen Cangeroes.

En ook is er geen waterpolo in Ede. Bij de mannen van Polar Bears zijn drie besmettingen vastgesteld, waardoor de wedstrijd tegen ZVL uit Leiden voor onbepaalde tijd is uitgesteld.

Na een pauze van zeven maanden zou de competitie vandaag worden hervat. "Gister (donderdag, red.) is de knoop doorgehakt, omdat we nog moesten wachten op de uitslag van de testen”, vertelt coach Ruud van der Horst op de site van Polar Bears.

De ploeg had al besloten om de gehele week niet gezamenlijk te trainen. Van der Horst: "Het werd ons te onoverzichtelijk allemaal. Wat is de precieze informatie? Hoe moeten we ermee omgaan? Wat zijn de uiteindelijke gevolgen? De beslissing om niet te trainen was uit voorzorg, maar ook onszelf wat tijd te gunnen en de voorzichtigheid en gezondheid boven het sportieve te laten prevaleren."

Weten of er bij jouw club wel of niet wordt gesport? Ga naar de website van je eigen vereniging.