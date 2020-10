Oussama Tannane: 'Vitesse kan zeker thuis iedereen aan'

Vitesse speelt vanmiddag (16.30 uur) tegen Heracles Almelo. De speler in vorm bij de Arnhemse club is al weken Oussama Tannane, die zich ook weer international van Marokko mag noemen. "Een grote eer met een speciaal gevoel."

Vorige week tegen Ajax was Tannane misschien wel de beste man op het veld in de Arena. Vooral in de eerste helft blonk de 26-jarige middenvelder uit. Vitesse verloor weliswaar, maar de wedstrijd gaf de selectie extra vertrouwen. "We hebben daar laten zien dat we voor niemand bang hoeven te zijn dit seizoen. Zeker thuis kunnen wij iedereen aan."

Heracles moeten volgens Tannane drie punten opleveren. Hij speelde zelf drie jaar in Almelo, tussen 2013 en 2016. "Een leuke club met een leuk team. De laatste vijf jaar hebben ze zeker een team dat minimaal middenmoot moet kunnen spelen. Als wij bovenin mee willen blijven doen, moeten we drie punten pakken en dus van deze ploegen winnen."

Camp Nou

Het zal in GelreDome een wedstrijd worden in een naargeestig decor, zonder publiek. "Ik vind het helemaal niks", is de logische reactie van Tannane. "Toen het werd verteld had ik het gevoel dat ik oefenwedstrijden zou gaan spelen. Je mist het gejuich van de supporters, dat is het voetbal. Toen ik bij Las Palmas speelde, heb ik het ook eens meegemaakt in Camp Nou. Het is niet leuk. Maar we zullen onze mentale knop weer moeten aanzetten, het is zoals het is."

Kippenvel

Deze week werd ook bekend dat Tannane weer is geselecteerd voor het nationale team van Marokko. Hij meldt zich volgende week in Rabat voor twee oefeninterlands. De uitverkiezing maakt hem trots. "Ik wist het al een tijdje. Mijn laatste wedstrijd speelde ik in 2017. Bij het volkslied kreeg ik echt kippenveld. Het is een speciaal gevoel om voor het land te spelen waar je bent geboren en opgegroeid al voel ik me nu ook Nederlander. Ja, op basis van mijn laatste wedstrijden bij Vitesse heb ik het wel verdiend vind ik."

Bouwen

"We zijn bezig een nieuwe ploeg op te bouwen met Marokko, er komen veel talenten bij en een aantal oudere spelers heeft nu afscheid genomen. Ik zie mezelf niet als een speler die een leidersrol moet vervullen. Er is ook nog een aantal dertigers in de selectie. Maar ik voel me natuurlijk ook niet oud."