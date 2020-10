LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 2 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 2 oktober

18:45 - Duitsland: Gelderland ook risicogebied

Duitsland wijst tien van de twaalf Nederlandse provincies aan als risicogebied. Ook Gelderland valt onder de risicovolle provincies, aldus het Robert Koch Institut. Dat is de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Mensen die vanuit Gelderland naar Duitsland reizen, moeten zich daar op corona laten testen. De Duitse autoriteiten hopen met die bepaling vakantiegangers af te schrikken naar risicogebieden te gaan. Afgelopen week wezen de Duitsers Zuid- en Noord-Holland en Utrecht al als risicogebied. Alleen Limburg en Zeeland zijn volgens Berlijn nog 'veilig'.

Foto: Omroep Gelderland

17:54 - Mondkapjes ook in ziekenhuis SKB Winterwijk

In navolging van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Rijnstate in Arnhem en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem worden mondkapjes nu ook verplicht in de openbare ruimtes van het SKB ziekenhuis in Winterswijk. Het ziekenhuis informeert patiënten en bezoekers over de maatregel en wanneer die precies in gaat.

Het Winterswijkse ziekenhuis kan naast de coronazorg ook nog reguliere zorg leveren, maar verwacht die zorg wel op korte termijn te moeten verminderen.

Foto: Omroep Gelderland

15:00 - Bruls vindt dat coronamaatregelen geen elitaire trekjes mogen krijgen

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, stoort zich eraan dat voetbalwedstrijden zonder publiek moeten worden gespeeld, terwijl "bepaalde panden in de culturele hoek" wel meer dan dertig bezoekers in een zaal mogen ontvangen. "Terwijl de voetbalclubs het in de stadions prima voor elkaar hadden, geen klagen over", aldus Bruls vrijdag in het radioprogramma 1 op 1 op NPO Radio 1.

Bruls is niet te spreken over de corona-aanpak vanuit het kabinet in de afgelopen week. "Rommelig is nog mild uitgedrukt, het was op het chaotische af."

Foto: ANP

13:52 - Spelers van voetbalvereniging TEC in Tiel hebben corona

Twee spelers van tweededivisionist TEC zijn afgelopen dinsdag positief getest op corona. Doordat de spelers positief zijn getest op Covid-19, is ook de wedstrijd tegen Scheveningen dit weekend afgelast. De betreffende spelers zijn vanaf afgelopen dinsdag in quarantaine en maken het naar omstandigheden goed. Voorlopig zal het eerste elftal niet trainen.

Via: Mediapartner RTV Tiel

13:15 - Coronabesmettingen bij Stichting Zorgcentra Rivierenland in Tiel

Bij Stichting Zorgcentra Rivierenland is corona ook binnengeslopen. Op de locatie Vrijthof in Tiel is er op één afdeling een aantal besmettingen geconstateerd. Over de exacte hoeveelheid doet de organisatie geen uitspraken, maar aan Omroep Gelderland is bevestigd dat enkele bewoners en medewerkers het coronavirus hebben opgelopen. De afdeling is in quarantaine gegaan en er is een bron- en contactonderzoek uitgevoerd.

In totaal heeft de Vrijthof ruim 200 cliënten en ongeveer 400 zorgmedewerkers.

12:57 - Nog geen advies mondkapjesplicht voor hoger onderwijs

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen geven nog geen dringend advies af over het dragen van mondkapjes in het hoger onderwijs. Volgens de VSNU is het universitaire onderwijs al een hele tijd heel netjes ingericht op afstand houden.

Universiteiten hebben wel andere oplossingen gezocht. Zo geeft de Radboud Universiteit in Nijmegen college in de zalen van concertgebouw De Vereeniging en Stadsschouwburg Nijmegen.

12:37 - Achterhoekse Talententuin dit jaar niet in de SSP-Hal

De achtste editie van de Achterhoekse Talententuin, waar studenten in aanraking komen met bedrijven uit de regio, gaat dit jaar niet door in de SSP-Hal in Ulft. De organisatie had een coronaproof-draaiboek liggen, maar na de aangescherpte maatregelen van maandag is in overleg met onder meer de veiligheidsregio besloten het evenement niet in het bekende format door te laten gaan.

De organisatie is nu op zoek naar een alternatieve wijze om rond 27 november, de oorspronkelijke datum, toch de verbinding tussen studenten en werkgevers vorm te geven.

11:54 - Burgemeester Hubert Bruls gaat met vakantie

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad gaat de aankomende drie weken met vakantie. De burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, neemt zijn taken waar tijdens de vergadering met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's.

Maandagavond komt het beraad weer samen. De burgemeesters bespreken dan de actuele coronacijfers en de strengere maatregelen zoals de mondkapjes die onlangs zijn ingegaan. Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) schuift bij de vergadering aan.

Wat de vakantiebestemming is van Bruls, is niet bekend.

11:04 - Meer geld voor Arnhemse ondernemers in nood

Ondernemers in Arnhem die in deze tijd van crisis een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen tot en met 31 december een beroep doen op het noodfonds van de Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA). Het bestuur heeft besloten om nogmaals 100.000 euro toe te voegen aan het budget, waardoor er nog 150.000 euro beschikbaar is.

De SOFA keerde in totaal al 300.000 euro uit, op basis van vijftig subsidieaanvragen.

08:27 - Ook Rijnstate verplicht mondkapje

Ook in ziekenhuis Rijnstate is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Die regel gaat vanaf vandaag in en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

08:17 - President Trump heeft coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben het coronavirus. Dat heeft Trump zelf bekendgemaakt op Twittter nadat eerder naar buiten kwam dat een belangrijke adviseur van hem het virus had opgelopen. De president en zijn vrouw zitten nu in quarantaine.