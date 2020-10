'In de jaren '50 was de oorlog nog lang niet verdwenen'

Tot in de jaren '50 was de oorlog nog flink aanwezig. "De ervaring en restanten was overal", vertelt historicus Maarten van Rossem in het programma Op Oorlogspad met Maarten van Rossem. "Je leefde in de concrete nasleep."

Zo speelde Van Rossem, als tiener, onder meer met een verwoeste tank die bij Kasteel Doorwerth stond. "Het was voor ons een soort avontuur", vertelt Van Rossem. "Het was toen een wrak waar je nog in kon klimmen. Dat de tankbemanning waarschijnlijk was omgekomen, dachten we niet aan."

Van Rossem heeft dus een soort fijne herinnering aan de tank, die nu bij het Airborne Museum in Oosterbeek staat. Later is de historicus nog opgeleid als tankcommandant in het leger. "Toen begreep de Nederlandse overheid dat ik beter als onderzoeker kon worden ingezet dan als tankcommandant. Dat is denk ik ook wel een goede keuze geweest."

