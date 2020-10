Prima spelend NEC haalt flink uit tegen Eindhoven

NEC startte met drie nieuwe basisklanten: Kevin Bukusu, Javier Vet en Jonathan Okita. In de troosteloze ambiance begon NEC redelijk. Jordy Bruijn krulde de bal tegen de lat. Aan de andere kant voorkwam Norbert Alblas de 0-1 van Vermeulen. Bij NEC maakt de debuterende Vet een prima indruk. Javier Vet bij zijn eerste wedstrijd namens NEC

NEC had het even lastig, maar daarna kwamen er kansen. Bruijn raakte de paal en even later schoot linksback Souffian El Karouani prachtig raak na een afgeslagen hoekschop. De 2-0 volgde snel. Na een venijnig schot van Elayis Tavsan reageerde Rangelo Janga attent toen doelman Jonkerman de bal losliet.

Eindhoven was dichtbij de 2-1, maar Norbert Alblas voorkwam dat. Aan de andere kant schoot Tavsan na een mooie actie de paal. De ruststand was 2-0.

Na rust bleef NEC scherp. Jonathan Okita zorgde voor 3-0 en even later maakte Joep van der Sluijs zijn eerste doelpunt ooit voor NEC. Daarna was het gedaan. NEC bleef aardig voetballen, maar er waren lange tijd geen echte kansen meer. Totdat invaller Dirk Proper van dichtbij nummer vijf binnen tikte. Eindhoven eindigde met negen man na een blessure bij keeper Jonkerman en rood voor Bogaers na een wilde overtreding op Tavsan. Bruijn maakte in de extra tijd nog de 6-0.