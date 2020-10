VIDEO | Javier Vet: 'Ik heb geprobeerd mijn ambitie te volgen'

Javier Vet was in verre onderhandeling met NAC Breda, maar het was NEC dat de strijd om de dynamische middenvelder won. "Ik denk dat ik van toegevoegde zal zijn voor deze club."

In april tekende hij nog een nieuw contract bij De Graafschap voor twee seizoenen. De toekomst van Vet leek nog een paar jaar in de Achterhoek te liggen, maar het liep allemaal anders. Door een 'eredivisie clausule' in het contract kon de Amsterdammer vertrekken. De Graafschap promoveerde immers niet waardoor de verbintenis nietig kon worden verklaard. En dat gebeurde ook.

Afgeketst

"Ik heb geprobeerd mijn ambitie te volgen", zegt Vet na de training van vrijdag bij NEC. "Maar de afgelopen maanden is iedereen wel geraakt door wat er is gebeurd. Ik had er ook slechter uit kunnen komen. Er is echt wel belangstelling geweest, ook in het buitenland maar dat is afgeketst. Het heeft zich niet doorgezet en dan moet je verder kijken. Clubs zijn toch onzeker en angstig geworden."

NAC wilde de 27-jarige middenvelder graag inlijven, maar NEC kaapte Vet voor de neus van de club uit Breda weg. Trainer Rogier Meijer is in zijn nopjes met de ervaring en fysieke kracht van de speler die voor Almere, FC Dordrecht en De Graafschap speelde. Hij stelt Vet ook direct op. "Ja, als je mij dat begin deze week had gezegd had ik dat zeker verrassend gevonden. Maar ik voel me goed."

Jong met kwaliteit

Op 8 maart uit tegen Go Ahead Eagles speelde Vet zijn laatste wedstrijd. "Een hele wedstrijd is teveel gegrepen, ik hoop dat het langer is dan 20 minuten", lacht hij. "Maar ik moet mezelf ook niet over de kop lopen. Dit is een redelijk jonge ploeg met veel kwaliteit. NEC is in ontwikkeling. Ik denk dat ik zeker genoeg kan toevoegen."

Vet is mede gehaald om zijn ervaring. Maar er is meer. "Een overtreding maken moet soms ook en dat kan ik wel", lacht de goed gemutste middenvelder opnieuw. "Verder hoop ik met mijn power en lengte belangrijk te kunnen zijn. En doelpunten maken inderdaad."