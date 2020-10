Coronaregels doen De Graafschap pijn: 'De seksindustrie gaat door, maar voetbal kijken mag niet'

De maatregel om publiek te weren, komt hard aan in Doetinchem. Ostendorp: "We zagen het niet aankomen. Natuurlijk werd er gewaarschuwd dat er maatregelen genomen zouden worden als het nog eens mis zou gaan, zoals gebeurde bij Feyenoord. Maar daar tegenover staan ruim 100 wedstrijden, dwars door Nederland heen, die wel goed verliepen. En dan is deze maatregel zuur. En het staat niet in relatie tot de complimenten die wij van overheidsdiensten kregen na wedstrijden bij ons op De Vijverberg."

Bekijk het interview met Ostendorp. De tekst gaat daaronder verder.

Sociaal maatschappelijke waarde

De aangescherpte maatregelen van het kabinet treffen niet alleen het voetbal, maar de volledige sportsector. Ook bij amateurclubs zijn supporters, of aanmoedigende ouders, opa's en oma's, voorlopig niet welkom.

"Ik vraag mij af of deze maatregelen Nederland veiliger gaan maken, we willen als voetbalclub ook niet buiten de samenleving staan", zegt Ostendorp. "De sociaal maatschappelijk waarde van sport is enorm. Dat heb ik niet één fractievoorzitter horen zeggen en daar hoop je natuurlijk wel op. Het kabinet moet zien dat deze maatregelen echt pijn doen."

Gebrek aan perspectief

Ook financieel raakt het wegblijven van publiek De Graafschap. "Tijdens deze drie weken, waarin de maatregelen gelden, hebben we bijvoorbeeld een thuiswedstrijd tegen NAC staan. Zo'n wedstrijd is vaak uitverkocht en daar verdienen we 150 à 200.000 euro mee. En zo zijn er meer wedstrijden. Daar staat de NOW-regeling tegenover, maar dat het pijn doet, dat mag duidelijk zijn."

Zorgen over het verdere verloop van dit seizoen zijn er nu nog niet. Ostendorp: "Onze situatie is zorgwekkend, maar we hebben gelukkig een immens draagvlak in de Achterhoek, met sponsors, supporters, vrijwilligers, die ons steunen. Met die steun spelen we het seizoen wel uit. Maar het gebrek aan perspectief maakt alles ongewis."

Niet alleen voor supporters, ook voor de spelers zelf is spelen in een leeg stadion niet leuk. "De Vijverberg gevuld met publiek is een extra stimulans. Nu hoor je de spelers elkaar coachen."

Dat veel thuiswedstrijden in De Vijverberg gewonnen worden, heeft volgens de algemeen directeur zeker ook met de trouwe supportersschare te maken. "Het is een fantastisch stadion, maar zonder publiek is niet wat je wilt. Tegelijkertijd moeten we juist door, in de hoop dat onze supporters straks terugkomen."

Wel seks, geen voetbal

Ostendorp: "Ik neem niemand iets kwalijk, maar waar ik wel moeite mee heb, is de willekeur van deze maatregelen. Er zijn allerlei ontmoetingsplekken waar mensen wel heen kunnen, dierentuinen, theaters, zelfs in de seksindustrie mag men doorgaan, maar naast elkaar voetbal kijken, kan niet."

De tegenslagen van dit jaar hebben voormalig wethouder en burgemeester Ostendorp nog niet ontmoedigd. "Ik sluit niet uit dat ik ooit de politiek weer inga, maar ik heb het erg naar mijn zin bij De Graafschap."