Luc heeft zijn kerstboom al staan: 'Mensen verklaren me voor gek'

De 30-jarige Luc Bakker uit Ermelo is een echte kerstliefhebber. Al een week staat een opgetuigde kerstboom in zijn woonkamer. "Sommige mensen verklaren me voor gek. Ik denk maar zo: plezier moet je zelf maken in het leven en het hoeft niet altijd maar serieus te zijn."

In april zette Luc ook al een week zijn kerstboom, een kunstboom trouwens. "Toen deed ik het vanwege al het slechte nieuws over corona. Kerst geeft me een gevoel van liefde."

Met name de lampjes in de boom geven Luc het gevoel van gezelligheid. En daar kun je niet lang genoeg van genieten, vindt Luc Bakker, die in het dagelijks leven bij een bakkerij werkt. "Omdat ik vanavond weer in de nachtdienst zit, dacht ik: ik zet de kerstboom wat eerder dan normaal op. Dan kan ik op mijn vrije dagen genieten van de boom!"

Briefjes van 5

Wie goed kijkt ziet dat er briefjes van 5 in de kerstboom van Luc hangen. Waarom? Luc: "Dan kan ik zeggen dat ik naast een kerstboom, ook een geldboom in huis heb, haha!"

Op 1 januari is Luc van plan om zijn kerstboom weer op te bergen. "Dan ga ik er weer naar uitkijken om de boom in september of oktober weer op te tuigen."