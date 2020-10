Is kalifaatmeisje Laura H. te geloven? Toneelgroep Oostpool 'weet het echt niet'

Samen met haar twee kinderen trok Laura H. in 2015 haar man achterna richting IS-gebied in Syrië. Ze was toen 18 jaar. Een jaar en een regelmatig pak slaag van haar man later keerde ze een illusie armer terug op Schiphol. Daar sloeg de politie de Zoetermeerse in de boeien. Nog een jaar later hoorde ze een rechter twee jaar gevangenisstraf uitspreken wegens het voorbereiden van terroristische misdrijven.

Slachtoffer of dader

'Dader of slachtoffer?', vraagt Nannen zich hardop af over Laura H. In een polariserende samenleving lijkt de keuze beperkt tot die twee opties. "Maar wij nemen in dit stuk geen positie in over goed of fout. We nemen afstand van het vraagstuk. Er zijn al zo veel meningen."

Kritiek en lof

Een interview met Laura H. leverde presentatrice Margiet van der Linden in december vorig jaar een storm van kritiek op. Opmerkelijk, aldus Oostpool-directeur Michiel Nannen, want een boek over het kalifaatmeisje van auteur Thomas Rueb werd eerder nog lovend ontvangen. Rueb sprak voor zijn boek urenlang met Laura H.

Zoektocht naar waarheid

Het boek is ook waarop de voorstelling van Toneelgroep Oostpool is gestoeld. Nannen: "We nemen de toeschouwer mee in het proces achter het boek. Spreekt ze de waarheid, is zij te vertrouwen? Het gaat om de zoektocht van de schrijver."

De voorstelling gaat gepaard met een online educatief programma en is op 9 oktober voor het eerst te zien in het Stadstheater in Arnhem. Iedereen kan dan zelf constateren of Laura H. slachtoffer is of dader, maar een garantie is er niet. Het toneelgezelschap is er namelijk zelf ook niet over uit. "We weten het écht niet", aldus Nannen.

Voorafgaand aan de première zendt Omroep Gelderland op 6 oktober om 17.20 uur documentaire Geloof je haar? uit, over de voorstelling van Toneelgroep Oostpool.