Duizenden Doetinchemse jongeren in de schulden: 'Daar schrikken we van'

“Niet alle jongeren weten wat ze moeten regelen als ze achttien worden”, zegt projectleider Hanneke Pennings. “Ze weten vaak niet welke risico’s ze lopen als ze onverantwoord omgaan met abonnementen die ze afsluiten of leningen die ze aan gaan.” Het lespakket op de school is een initiatief van De Rondkomers, een samenwerking tussen verschillende partijen in de gemeente Doetinchem. De partijen streven samen naar zo min mogelijk financiële zorgen voor alle Doetinchemmers.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 37 procent van de mbo’ers van 18 jaar en ouder in de schulden zit. In Doetinchem gaat het om 3.200 jongeren met betalingsproblemen, waarvan duizend dermate grote betalingsproblemen hebben dat ze er zelfstandig niet meer uitkomen.

“Daar schrikken we van”, zegt Pennings. “De aantallen zien we ook niet terug in de aanmeldingen voor de hulpverlening.” Volgens Pennings blijven sommige jongeren daarmee onder de radar: “Ze zijn voor ons moeilijk te bereiken.”

Zes lessen met een thema

Het lespakket, dat op het Prakticon voor het eerst wordt aangeboden, bestaat uit zes lessen met ieder een eigen thema. “Bijvoorbeeld het budgetteren, je gaat op jezelf wonen en welke kosten komen daarbij kijken, maar ook een les over als je financiële problemen hebt en waar kun je dan terecht”, vertelt Pennings. Daarbij wordt het lesprogramma aangepast aan de behoefte van het Prakticon.



“Als we er vroeg bij zijn kan je preventief wat doen”, zegt wethouder Jorik Huizinga, die namens de gemeente bij het project is betrokken. “Jongeren komen dan minder vaak bij ons terecht.”

Huizinga vindt het belangrijk dat de jeugd zich op tijd meldt als ze in financiële problemen dreigen te komen. “Door corona verliezen sommige jongeren nu hun bijbaantje. Als we deze signalen horen is het belangrijk dat we hier wat mee doen", vindt Huizinga.

'Geen domme dingen kopen'

Volgens de jongeren krijgen ze tijdens de lessen goede tips, waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. “Niet dat je domme dingen gaat kopen, maar gewoon moet sparen”, zegt Jayden Hissink. Tristan Hollweg wil graag een spaarrekening openen. “Daar wil ik graag zoveel procent van mijn inkomen op zetten”, zegt Hollweg.