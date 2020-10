Duitse politie en stadswachten surveilleren op de markt in Dinxperlo

Zaterdag is het de Dag van de Duitse eenheid. Rond die feestdag komen er traditioneel altijd veel Duitsers naar de Achterhoek. De burgemeesters van Aalten en Winterswijk, waar de markt zaterdag gehouden wordt, roepen de Duitsers zelfs op om weg te blijven.

"De meesten komen natuurlijk wel van dicht bij", zegt burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten, waar het grensdorp Dinxperlo onder valt. "Uit Bocholt en Süderwick natuurlijk, en zo nog wat plaatsjes in de buurt. Maar je ziet ook nummerborden van plaatsen als Oberhausen, Essen en Kleve."

Alleen waarschuwen

De Achterhoekse burgemeesters stellen daarom van alles in het werk om de verwachte toestroom van Duitsers in goede banen te leiden. Rond 14.30 uur surveilleren er twee Duitse stadswachten en een Duitse politieagent op de warenmarkt in Dinxperlo. Ze kunnen de bezoekers alleen maar waarschuwen de anderhalve metermaatregel na te leven. Bekeuren mogen ze niet. De Duitsers assisteren vandaag hun Nederlandse collega-boa en wijkagent.

"Het heeft vooral een preventieve werking," zegt burgemeester Stapelkamp, die blij is met de Duitsers. De burgemeester wijst er op dat het ook niet zozeer gaat om bekeuren, maar om de bezoekers van de markt te wijzen op de corona regels. En als dat allemaal in de eigen taal uitgelegd kan worden, dan maakt het dat allemaal wel zo duidelijk. Bovendien ga je beter opletten als je een uniform ziet, is de gedachte. De burgemeester maakt de vergelijking met wanneer een automobilist een agent op straat ziet staan: "Oh, ik moet even op mijn gaspedaal letten. Meer dan die functie heeft het niet," zegt de burgemeester.

Kijk hier naar de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Erg druk is het overigens niet op de markt in Dinxperlo. De marktkooplui kijken dan ook met enige scepsis naar de Duitse handhavers. "Het morgen pas de Dag van de Duitse Eenheid," klinkt het uit de keel van de visboer. "Wij hebben helemaal geen moeite met extra hulp, want ik zie het als hulp," zegt marktmanager Henk Jan Freriks. "Controle zou betekenen, dat we iets fout doen. Daar sta ik dan wel haaks tegenover, want er gaat niets fout."