Tiel pronkt met nieuwe Waalkade, maar er moet nog een hoop gebeuren

''Ik ben echt supertrots op hoe het geworden is'', zegt wethouder Marcel Melissen terwijl hij over de nieuwe kade kijkt. ''Ik vind het heel erg mooi geworden. Mooie materialen. Echt zoals we voor ogen hadden destijds. Dat je een Waalkade hebt waar mensen op kunnen lopen, genieten van de Waal en de omgeving. En het gevoel hebben: dit is een mooi stuk Tiel.''

Tegen het mooie stuk Tiel steekt het middendeel van de Waalkade nu wel extra schril af. De voormalige parkeerplaats ligt er verwaarloosd bij en er zijn nog geen concrete plannen of budget om hier iets aan te doen. ''De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over fase twee'', zegt Melissen. ''Maken we geld vrij om ook dat stuk heel mooi te maken, of niet?''

De wethouder beveelt dat ondanks de krappe financiële positie van de gemeente wel aan. ''Ik vind dat we de Waalkade moeten afmaken'', zegt hij. ''Het is heel raar om dit gebied heel mooi te hebben en dat heel lelijk. Je moet wel zorgen dat er balans komt in het gebied.''

'Er mogen best bomen op de Waalkade'

Naast lof over de nieuwe inrichting, klinkt er ook wat kritiek. Sommige inwoners spreken al van de Kaalkade omdat het een vrij lege vlakte is, zonder enig groen. ''Het is wel de bedoeling dat op het middenterrein te doen'', zegt Melissen. ''Het gaat dan om gras dat ook prima als ondergrond kan dienen voor de functie als evenemententerrein.''

Bomen mogen er volgens de gemeente van Rijkswaterstaat niet geplant worden. Dit zou de doorstroming van de rivier bij hoogwater belemmeren. Navraag bij die organisatie leert echter dat dat niet juist is. ''De gemeente Tiel heeft ons nooit gevraagd of het mogelijk is om bomen te plaatsen op de Waalkade'', meldt persvoorlichter Thijs Scheres. ''We hebben daar dus ook nooit negatief op geantwoord.''

Volgens de voorlichter kan er dus best meer groen in het ontwerp voor de tweede fase. ''Vanuit Rijkswaterstaat is het geen probleem als er her en der enkele solitair staande bomen komen op de Waalkade'', stelt hij. ''Hiervoor zou een melding voldoende zijn, er hoeft geen vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Waterwet.''

Nieuwe kade gebruiksvriendelijker bij beperking

Omdat iedereen van de nieuwe kade moet kunnen genieten, heeft Tiel mensen met een beperking gevraagd om mee te denken over de inrichting. Met onder meer een geschikte hellingbaan voor mensen die niet goed ter been zijn, duidelijke zichtlijnen en audio-informatie die met qr-codes kan worden opgeroepen, moet de kade voor de verschillende doelgroepen gebruiksvriendelijker worden.

Heleen Schoots, die de belangen behartigt van mensen die slecht zien, was een van de adviseurs. ''Geweldig'', vindt zij de nieuwe inrichting. ''Het is een grote, open ruimte met duidelijke natuurlijke zichtlijnen en weinig obstakels, dus niet erg gevaarlijk als je slechtziend bent.''

Er blijft nog wel wat te wensen over. ''De trappen zijn wit en bieden daardoor weinig contrast'', zegt Schoots. ''Voor mij lijkt het op een hellingbaan. En één leuning in het midden is ook even uitkijken wie er nog meer de trap afgaat of opkomt.''

Toch zal de Tielse er graag naartoe gaan. ''Alle zintuigen worden aangeraakt als je hier op zo'n bank zit. Het geluid van de boten, de wind, de geur van het water. Ik vind het een prachtige plek.''

