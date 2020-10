Ciham uit Ermelo zamelt geld in om blinden weer te laten zien

Ciham is sinds haar 5e blind en haar grote wens is om ooit weer te kunnen zien. Ze wil daar graag haar steentje aan bijdragen. "Zo'n twee jaar geleden las ik op internet een artikel over een prothese", vertelt ze. "Die maakt het mogelijk voor een blind persoon om weer te kunnen zien."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Onderzoek

Het onderzoek naar het implantaat voor blinden kost veel geld. Omdat bij veel blinden de oogzenuw kapot is, hebben wetenschappers een omweg bedacht: via een bril met camera wordt het beeld via een chip rechtstreeks doorgegeven aan de hersenen. Een opmerkelijk stukje techniek. Als het af is zien blinden weer een paar lichtpixels, maar dat is goed genoeg om weer wat zelfstandiger te kunnen zijn.

Volgens Ciham zou ze daardoor een stuk minder afhankelijk worden van anderen. Want als blinde ervaart ze nog wel wat uitdagingen, zoals ze het zelf noemt. "Met name bij reizen", legt Ciham uit. "Ik ben nu afhankelijk van de taxi. Hoe fijn zou het zijn als ik weer goed genoeg kan zien om zelf met de trein te gaan?"

Ciham wil met haar actie 20.000 euro inzamelen voor het onderzoek.