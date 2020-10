Aanwinst Javier Vet direct in de basis bij NEC: 'Kijken hoe lang ik het volhoud'

Het zijn mooie woorden van trainer Rogier Meijer die veel vertrouwen heeft in de ervaren middenvelder. "Hij brengt kwaliteiten die we nog niet zo hadden in de selectie. Ervaring, veel lengte, duelkracht en loopvermogen. Javier is voor ons een goede aanvulling."

Vet komt over van De Graafschap. Bij die club wilde hij zijn contract niet verlengen toen bekend werd dat de Doetinchemse club niet zou promoveren. Vet gokte op de eredivisie of het buitenland, maar hij kwam met geen enkele club tot overeenstemming. "Ik had mijn ambities en die heb ik ook uitgesproken. Het is door omstandigheden niet gelukt en dan komt het er inderdaad op neer dat je eieren voor je geld moet kiezen op een gegeven moment."

Zie ook: Javier Vet rond met NEC, middenvelder tekent voor een seizoen

Pijpje leeg

Meijer verrast door Vet direct in de basis te zetten. "We gaan zien hoe lang hij het volhoudt. Ik denk dat Vet van grote waarde kan zijn voor ons. Ik kan ook nog drie weken wachten, maar dat doe ik niet. Hij is aardig fit en heeft bij Almere gewoon doorgetraind. We gaan zien hoe hij zich houdt. Het is ook een jongen die zelf wel aangeeft wanneer het pijpje leeg is. Maar inderdaad, hij speelt morgen."

Bekijk het interview met Rogier Meijer. De tekst gaat daaronder verder.

Geen Barreto

Vet moet gezien worden als concurrent van Edgar Barreto die dus opnieuw niet speelt. De Zuid-Amerikaan verliet als eerste de training. "Ik heb goed kunnen trainen vandaag", stelde de middenvelder in een korte reactie. Meijer vindt een basisplaats op dit moment niet aan de orde voor Barreto die al een tijdje kampt met fysieke ongemakken. De routinier viel al tijdens de eerste training op zijn rug en ondervindt daar nog altijd hinder van. "Maar hij is buiten het elftal heel belangrijk voor ons. Ook dat telt", aldus de trainer.

Okita aan de aftrap

Meijer bevestigde na de training op vrijdag verder dat Jonathan Okita voorin de plaats inneemt van de verhuurde Ole Romeny. Alleen centraal achterin twijfelt de trainer nog tussen Bukusu en Odenthal. Tegen De Graafschap begon Odenthal, maar dat werd geen doorslaand succes. NEC verloor, na een goede eerste helft, met 2-0.

Opstelling: Alblas, Van Rooij, Van Eijden, Bukusu (Odenthal), El Karouani; Tavsan, Vet, Bruijn, Van der Sluijs; Janga en Okita