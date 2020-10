Oude IJsselstreek investeert in leefbaarheid

"In de zomer van 2018 kregen we de vooruitzichten onder ogen waarbij de prognoses waren dat we een groot tekort zouden krijgen als we op dezelfde voet door zouden gaan", gaf wethouder Ben Hiddinga aan tijdens de toelichten van de begroting. "Toen hebben we aan de bel getrokken bij de interne organisatie, omdat we anders binnen enkele jaren failliet zouden zijn. Vervolgens hebben we besloten het sociale domein compleet anders in te gaan richten. Dat was een enorme klus, maar uiteindelijk lukte het ons om miljoenen te besparen, zonder dat de kwaliteit van dienstverlenging naar de inwoners daaronder leed. We krijgen positieve reacties op de manier waarop we nu omgaan met de vraagstukken rondom de jeugdzorg, Wmo en begeleiding van inwoners naar werk."

Oude IJsselstreek houdt vast aan het budget zoals dat er nu is voor het sociale domein. Volgens wethouder Ria Ankersmit is het weerstand vermogen van de gemeente goed, waardoor het college besloten heeft om te investeren in leefbaarheid. Dat investeren doet de gemeente in de sectoren zoals die ook al aangestipt zijn in het aanvalsplan 'Plan B' dat opgesteld is om economische schommelingen op te vangen: "Dat doen we in de zorg, landbouw, industrie, toerisme en leefbaarheid van het platteland en kernen", aldus Ankersmit. Voor de investeringen doet Oude IJsselstreek een greep in de algemene reserve en verhoogt het de leningen, die juist de afgelopen jaren waren afgebouwd.

Verschuiving van west naar oost

Volgens Hiddinga is het ook nodig om te investeren in woningen in de gemeente: "Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat steeds meer mensen vanuit het westen naar het oosten komen. Dat zijn niet alleen maar ouderen, maar ook gezinnen waarvan de ouders hier kunnen gaan werken omdat ze niet elke dag meer op kantoor in Utrecht of Amsterdam hoeven te zijn. Dat betekent dat we opnieuw moeten gaan kijken naar welke woningen we nodig hebben en die gaan bouwen. Daarmee krijgen de bouwbedrijven uit de gemeente meer werk, waardoor de eventuele klap van de coronacrisis opgevangen zou kunnen worden."



Verhoging van de woonlasten

Waar in andere gemeenten de woonlasten stijgen met vijf tot zeven procent, stijgt dit in Oude IJsselstreek met slecht 2,7 procent. "Dat is ruim onder de drie procent die we voor onszelf als maatstaf hebben gehouden", legt Ankersmit uit. "Voor een huishouden met een koophuis betekent dat een verhoging van iets meer dan 22 euro, voor een gezin in een huurhuis is het bijna twaalf euro."