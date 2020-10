Hebben biljartcafés nog keus? Onzekerheid over nieuwe maatregelen

Voor Hans-Jürgen Meurs, eigenaar van Kings & Queens in Zutphen en House of Billiards in Arnhem, is veel nog onduidelijk. "Van de gemeente Zutphen hebben we nu toestemming gekregen om na 22.00 uur wel open te blijven voor het gedeelte dat geen horeca is, zoals biljarten."

Veiligheidsregio

In Arnhem is er nog geen besluit gevallen. Elke gemeente besluit namelijk zelf in samenspraak met de Veiligheidsregio of activiteiten als biljarten na 22.00 uur door kunnen gaan. Sinds dinsdagavond moet alle horeca om die tijd dicht vanwege corona.

Muziek uit

"Voor mensen zelf zal het ook onduidelijk zijn, wat er mag er nu wel, en wat niet?", aldus de eigenaar. Maar ook al mag er doorgespeeld worden, de maatregelen zullen er alsnog flink inhakken bij het bedrijf. "De muziek gaat uit, en er mag niks meer gedronken worden. Mensen maken hun spelletje af en gaan dan naar huis."

Meurs is bang dat de nieuwe maatregelen ook nu langer gaan duren, net als in het voorjaar. "Toen zeiden ze ook drie weken. Dat werden drie maanden."