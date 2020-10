Het jaar 2020 wordt niet afgesloten met het jaarlijkse Ede Stad Zaalvoetbaltoernooi

ZVV Ede voorzitter Leon Verbakel: "Dit besluit is een gevolg van de aangescherpte coronaregels en de onzekerheid die dat meebrengt voor de rest van dit jaar 2020. We hadden al wel rekening gehouden met de coronamaatregelen en plannen klaarliggen om het toernooi te verspreiden over drie dagdelen en met beperkt publiek. Nu een tweede golf ons land in de greep heeft lijkt het verstandig om geen onnodige risico’s te nemen."

Het traditionele Ede Stad Zaalvoetbaltoernooi en de voorloper het SDS ’55 zaalvoetbaltoernooi is voor veel verenigingen een echt voetbalfeestje. Een plek waar veel mensen uit de Edese voetbalwereld elkaar ontmoeten en bestuurders en/of sporters elkaar in een ongedwongen sfeer spreken. Het bestuur van ZVV Ede vind het dit jaar onverantwoord om zoveel mensen bij elkaar brengen.

Leon Verbakel wil de derde editie van het Ede Stad Zaalvoetbaltoernooi graag in 2021 voortzetten. "Het is heel jammer maar veiligheid gaat voor. Laten we met elkaar hopen, zowel vanuit de sport gezien maar zeker ook vanuit de gezondheidssfeer dat we het ‘coronavirus’ onder controle krijgen”, besluit hij.