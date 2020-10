Nieuwe opleiding van start voor het inpakken van computerchips

Op de Novio Tech Campus in Nijmegen is gestart met een nieuwe opleiding die is ontwikkeld in samenwerking tussen de HAN en het Chip Integration Technology Center (CITC). De minor met de naam “Semiconductor Packaging” gaat over het zo goed en veilig mogelijk inpakken van computerchips. Deze chips worden steeds uitgebreider en worden gebruikt in smartphones, (zelfrijdende) auto’s en de medische wetenschap.

In maart van 2020 kwam het CITC naar de campus, gesteund met geld vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente Nijmegen. Er was echter wel één voorwaarde voor de vestiging, er moest een opleidingstraject komen. Met de minor, die open is voor studenten van de HAN en mensen uit de beroepspraktijk, is nu aan die voorwaarde voldaan. Gwen Visser is een van de eerste studenten die deze vijf maanden durende minor gaat volgen. Hij studeert chemie en werkt bij NXP. “Ik zit eigenlijk precies een stap verder in het proces.” Daar krijgt hij veel te maken met fouten in die verpakkingen van de chips. “Ik hoop hier de stap ervoor te leren, zodat ik eigenlijk al richting kan geven waar het fout gegaan is in het proces, bij de fouten die ik zelf tegenkom”, verklaart Gwen zijn keuze.

Een samenwerking tussen onderwijsinstelling en bedrijf met de focus op computerchips doet misschien denken aan de succesvolle innovatie campus “Brainport Eindhoven”. Joop Bruines, coördinator van het project, zou het “heel erg fijn vinden” als die vergelijking uiteindelijk opgaat vertelt hij glunderend. De Novio Tech Campus, waar Bruines ook bij betrokken is, ziet het als uitdaging om die richting op te gaan, maar “dan hebben we nog wel wat tijd nodig vrees ik”, voorspelt de coördinator.