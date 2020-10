Vitesse-middenvelder Bruns: 'Wij zeggen dan KWW, kiek'n wat 't wot'

Voor Thomas Letsch was het geen makkelijke keuze tijdens de voorbereiding. In zijn beoogde basisformatie stond de 28-jarige Bruns niet bij de eerste elf. De keuze van de Duitse trainer viel op Sondre Tronstad als meest verdedigende middenvelder. Daarnaast was ook Matus Bero onbetwist en dat gold al helemaal voor Oussama Tannane als aanvallende pion. Toch kwam Bruns door de enkelblessure van Tronstad in het elftal en die kans greep hij met beide handen aan.

Meerdere opties

"Tegen RKC moest ik er even weer inkomen, maar tegen Sparta en Ajax heb ik prima potten neergezet", stelt Bruns die de afgelopen jaren werd verhuurd aan PEC Zwolle, FC Groningen en VVV Venlo. Nu is hij, in zijn laatste contractjaar, terug bij Vitesse. Letsch toont zich zeer tevreden. "Vanaf het begin van de voorbereiding heeft hij het goed gedaan. Ik heb alleen meerdere opties op het middenveld. Dat geldt ook voor komende zaterdag", liet de trainer zich nog niet in de kaarten kijken na de besloten training.

Bekijk het interview met Bruns. De tekst gaat daaronder verder.

Bruns weet echter zelf het best dat hij tegen zijn oude club Heracles opnieuw aan de aftrap staat. "Ja, in een wat andere rol dan ik ben gewend 'op zes', maar het gaat goed en ik geef elke wedstrijd alles. Hopelijk gaat dat gepaard met goed voetbal. We hebben plezier met veel serieuze trainingen. Ik ben weer helemaal op mijn plek."

Kiek'n wat 't wot

Onder de vorige trainer Leonid Slutskiy raakte Bruns op een zijspoor. Maar het kan verkeren in het voetbal. Letsch: "In een dag kan alles anders zijn in voetbal. Zo gaat dat. Thomas doet het uitstekend op dit moment." Bruns is nuchter en ervaren genoeg om niet te gaan zweven van de complimenten die hij ineens weer ontvangt. "Bij ons zeggen ze dan KWW. Kiek'n wat 't wot.'

Voetbal de dupe

Bruns noemt het bizar dat er zaterdag geen publiek aanwezig mag zijn bij de wedstrijd. "Ik heb nog nooit een officiële wedstrijd gespeeld zonder supporters. Het zal een rare sfeer zijn waarbij je alles kunt verstaan wat wij zeggen. Ik vind dat wij de dupe zijn van de verscherpte regels. Op TV heeft iedereen kunnen zien dat de mensen zich netjes aan de maatregelen houden. Er was niks aan de hand. Maar goed, wij hebben er geen invloed op en moeten het accepteren."

Geslaagd plan

Als Vitesse het niveau van zaterdag tegen Ajax haalt, mag Heracles in principe geen probleem zijn voor de Arnhemse club. "We hebben Ajax onze wil opgelegd, maar door kleine dingetjes te vergeten, verliezen wij. Bij die 2-1 hadden wij een overtreding moeten maken waardoor zij niet door kunnen lopen. Daarnaast moet je gewoon de kansen afmaken. Maar ons plan kwam daar helemaal uit."

Een goed gemutste Thomas Bruns nu hij weer belangrijk is. Foto: Vitesse

Natuurlijk zijn wedstrijden tegen Heracles altijd speciaal voor Bruns. Hoewel opgeleid bij rivaal FC Twente, speelde de middenvelder zes jaar voor de club uit Almelo waarbij hij uitkwam op 169 competitieduels. De vergelijking met Vitesse kan hij dus uitstekend maken. "Hier is het verplicht om bij de top 5 te komen. In mijn tijd bij Heracles ging het in eerste instantie om het veilig spelen en dan werd verder gekeken. Maar ze hebben altijd wel goede spelers, zeker voorin. Hier is meer druk en dat is altijd leuker, want als sporter wil je zo op een zo hoog mogelijk niveau presteren."