Zaak Caroline uit Beneden-Leeuwen: verwurging of toch overdosis drugs?

De woning in Beneden-Leeuwen waar Caroline dood is gevonden. Foto: Omroep Gelderland

In de rechtbank in Arnhem dient deze maandag de tweede pro-formazitting tegen Werner van de V. (42) uit Beneden-Leeuwen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan in april zijn vriendin Caroline (39) om het leven te hebben gebracht.

De verdachte was bij haar toen zij overleed in hun woning. Hoe sterk is de zaak van het OM tegen hem? Een recent afgerond sectierapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet uitsluitsel bieden. Maar zover is het nog niet, zegt Werners advocaat.

Opvallend stel

Caroline van Eck en Werner van de V. vormden samen een opvallend stel. Zij, een knappe blondine, werkzaam als styliste met een achtergrond in modellenwerk. Hij, een krachtpatser met een eigen dakdekkersbedrijf. Het stel bracht de dagen door met hard werken en even hard feesten.

In de maand april, kort na het uitbreken van de coronacrisis, gaat het goed mis. Het OM gaat ervan uit dat Werner zijn vriendin op de 9e april heeft omgebracht. Het stel zou op dat moment al een grote hoeveelheid drugs hebben gebruikt, met name het roesmiddel GHB maar ook talloze capsules lachgas. Werner wordt niet in hun woning aan de Ambacht in Beneden Leeuwen aangehouden, maar elders in het dorp aan de Waal bij een vriend.

Als achterliggend motief wordt in een eerste zitting het gegeven genoemd dat Caroline de relatie zou hebben willen verbreken.

Nieuwe kleren

Onderzoekers stellen al snel vast dat hij het slachtoffer nog wel heeft gezien kort na haar dood, en haar zelfs mogelijk andere kleren heeft aangedaan. De 42-jarige verdachte uit Beneden-Leeuwen wordt daarop vervolgd en zit sinds zijn aanhouding, kort na de dood van Caroline, in voorarrest.

Vrienden zagen het niet aankomen

Deze maandag dient er een tweede pro-formazitting. Vrienden van het stel hebben dit niet zien aankomen, zo komt naar voren uit een reeks artikelen van misdaadjournalisten Anna Korterink en Henk Strootman, die beiden deze zaak nauwlettend hebben gevolgd.

Zo schrijft Korterink op de website Misdaadjournalist: "De twee gingen vier jaar met elkaar om en leken gelukkig samen. Ze runden samen een dakbedekkingsbedrijf, hadden trouwplannen en plaatsten recent nog vrolijke foto’s van een wintersportvakantie."

Advocaat: 'Nog nader onderzoek nodig'

De advocaat van Werner, Ed Manders, is van mening dat het OM te nadrukkelijk uitgaat van de schuld van zijn cliënt, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Hij heeft een NFI-rapport naar de doodsoorzaak van Caroline, dat maandag aan bod zal komen in de rechtszaal, al kunnen inzien.

Het maakt het er allemaal niet bepaald duidelijker op, zegt hij en vooral: het roept nog zoveel vragen op dat er nog een heleboel onderzoek zal moeten worden gedaan om de dood van Caroline echt op te helderen.

Manders: "Het NFI constateert dat de doodsoorzaak van Caroline het gevolg is van bovenmatig drugsgebruik. Maar door bepaalde kenmerken die zijn vastgesteld tijdens de sectie kunnen ze niet uitsluiten dat dood mogelijk ook door verwurging middels mechanisch geweld van buitenaf is gekomen. En dat krijgt dan 'de voorkeur' als doodsoorzaak nummer een, zo valt te lezen."

Manders stelt dat datgene dat nu wijst op verwurging ook kan zijn veroorzaakt doordat zijn cliënt het slachtoffer mogelijk na haar dood heeft willen verplaatsen.

Hij zegt verder. "Het ontbreekt in dit rapport aan een hypothese, een analyse van alle onderzochte feiten, die zouden moeten leiden tot een sluitende conclusie."

Getuigen paraat

Volgens Manders is het OM er dus nog lang niet. Hij bereidt op dit moment al onderzoeksvragen voor, die hij later deze maand wil indienen bij de rechter-commissaris, die sturing geeft aan het onderzoek.

Hij vervolgt: "Daarom zal ik maandag om een schorsingsverzoek voor mijn cliënt vragen. Want het is volstrekt onduidelijk hoelang dit onderzoek nu nog gaat duren. Werner zit al maanden vast, zijn dakdekkersbedrijf is op de kop. Hij verdient het om thuis zaken op orde te stellen."

Het OM laat weten pas maandag tijdens de pro-formazitting op de zaak te willen reageren.