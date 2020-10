Studenten hutjemutje in lijn 10: 'In deze bus is het altijd druk'

Reizigers die vrijdagochtend buslijn 10 instappen, zijn eensgezind. "Het is eigenlijk altijd wel heel druk op deze lijn", klinkt het. Of: "Ik moet deze bus hebben om naar de universiteit te komen, het is de enige optie die ik heb." En: "Tussen de middag dan moet je 100 procent staan."

De buslijn is de rechtstreekse verbinding naar de scholen toe in de studentenstad. De route is daarom geliefd en wordt veel gebruikt. Een mondkapje is verplicht, maar afstand houden blijkt niet mogelijk.

'Neem andere bus'

Vervoersmaatschappij Breng begrijpt de situatie van de reizigers en heeft maatregelen genomen. "We hebben collega's 's ochtends staan die helpen met het begeleiden en in de gaten houden of het niet te druk is", legt Herman de Gooijer uit.

Zijn advies is dan ook: "Als het te druk is, neem een bus later of neem andere buslijnen." Zo gaan er veel dezelfde buslijnen richting de scholen, die vervolgens door gaan naar omliggende dorpen. "Ze komen eerst allemaal langs de scholen." aldus De Gooijer.

