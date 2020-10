Oud plan wordt afgestoft, raad wil snel duidelijkheid

De gemeenteraad van Winterswijk wil zo snel als mogelijk duidelijkheid over het verlengen van de Dingstraat naar de Parallelweg, al dan niet via een tunnel onder of een gelijkvloerse kruising over het bestaande spoorwegemplacement.

De realisatie van een tunnel onder het spoorwegemplacement is al een heel oud plan in Winterswijk en wordt nu weer afgestoft, maar is door het college niet in de begroting opgenomen. "Een onderzoek naar de mogelijkheden wordt breed gedragen in de raad, maar het is niet zo dat het afgevinkt kan worden", zo hield wethouder Tannemaat een slag om de arm.

10 tot 25 miljoen

Met de realisatie van de doorsteek is, afhankelijk van een tunnel of niet, 10 tot 25 miljoen euro gemoeid. Voordat Tannemaat met een antwoord komt moet er eerst een onderzoek naar de verkeersstromen in het centrum van Winterswijk worden afgerond. De eventuele nieuwe doorsteek moet de drukke Misterweg met spoorwegovergang ontlasten.

Fractievoorzitter Wim Wassink van het CDA sprak donderdagavond tijdens de raadsvergadering de vrees uit dat door het college geen prioriteit wordt gegeven aan de doorsteek. De tijd dringt, stelde Wassink: "Het moet vóór 2025 gereed zijn, anders gaat de beschikbare grond voor de doortrekking terug naar de NS. Bovendien heeft de raad vastgesteld dat het lopend beleid is."

Wassink vroeg de wethouder in december met een antwoord te komen. "Maar dat is te strak. Ik zeg toe zo spoedig mogelijk te antwoorden, maar uiterlijk bij de volgende kadernota", reageerde Tannemaat. "We hebben het niet over een pakje boter."