Verdachte moord Edese Shelley naar Pieter Baan Centrum gestuurd

Eind juni werd de 22-jarige Shelley met messteken om het leven gebracht in haar eigen woning. Het Openbaar Ministerie houdt haar vriend Tonnie E. daarvoor verantwoordelijk. De twee hadden een half jaar een relatie.

Onderzoek

Het slachtoffer is op zeer gewelddadige wijze om het leven gebracht. De officier verklaarde maandag tijdens de pro-formazitting dat E. daarbij gebruik heeft gemaakt van meerdere messen, en dat hij haar daarmee gestoken heeft op diverse plaatsen in het bovenlichaam.

Hier vond het drama in juni plaats. Foto: Omroep Gelderland

De rechter-commissaris heeft bepaald dat de psychische gesteldheid van de verdachte onderzocht moet worden. Dat gebeurt in het Pieter Baan Centrum. Mogelijk kunnen deskundigen daar na behandeling vaststellen of hij eventueel in aanmerking komt voor tbs.

Nabestaanden niet welkom

Maandag was de eerste pro-formazitting over de Edese moordzaak. Daarbij waren weinig mensen aanwezig. Publiek, zoals nabestaanden van Shelley en familie van de verdachte, was in verband met corona niet welkom.

Zij zullen wel welkom zijn wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De advocaten kwamen niet naar de rechtbank omdat de zaak nog volop in onderzoek is. De officier van justitie zei maandag aan de rechtbank dat hij vermoedt dat het onderzoek, als alles mee zit, volgend voorjaar klaar is.

'Afgeslacht als een beest'

Voorafgaand aan de eerste pro-formazitting sprak Omroep Gelderland met Mariët Bosch, de moeder van de omgebrachte Shelley. Ze vertelde al weken uit te kijken naar de rechtszaak. Wat er precies is voorgevallen in het appartement van Shelley is nog onduidelijk, maar volgens haar moeder is ze 'afgeslacht als een beest'.

Bekijk het gesprek met de moeder van het slachtoffer:

De volgende zitting is op 21 december.

