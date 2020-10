Heftige beelden: edelhert rent zich dood tegen boom in drukbezocht bos

Het is momenteel druk in de bossen op de Noord-Veluwe. De hertenbronst trekt jaarlijks veel toeristen, maar dit jaar is de situatie volgens boswachter Ger Verwoerd uitzonderlijk. "Ik heb het nog nooit zo druk gezien."

Het vermoeden bestaat dat deze grote roedel herten op de vlucht is geslagen, doordat mensen met honden van de paden waren geweken. Marvin Zuiderhoek zag het gebeuren. "Ik liep met mijn vriendin op de Uddelermeerweg vlak bij kasteel Staverden. We zagen in de rand van het bos herten, we bleven stilstaan en ik begon met filmen."

Bekijk de heftige beelden. De tekst gaat daaronder verder.

'Het hert was direct dood'

Op de video van Marvin is te zien dat tientallen herten het bos uitvluchten en haastig de weg oversteken. De paniek was blijkbaar zo groot dat één hinde tegen een boom knalt en op de grond zakt. "We zijn dichterbij gekomen en zagen nog een paar stuiptrekkingen. Eigenlijk was het dier direct dood. We hebben de politie gebeld", vertelt Marvin.

Als de tientallen herten het bos zijn uit gestoven ziet Marvin precies op die plek twee mensen met grote honden het bos uitkomen. Boswachter Verwoerd denkt dat deze mensen de oorzaak zijn geweest van de schrik bij de grote groep herten.

Boetes voor natuurrecreanten

Verwoerd zegt dat hij momenteel geregeld boetes moet uitdelen, omdat mensen zich niet aan de regels houden. Zo is het niet toegestaan om van de paden af te wijken, honden los te laten lopen in het bos. En het is verboden om na zonsondergang in het bos te zijn.