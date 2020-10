Parende edelherten, wij hebben de unieke beelden

De paring van de edelherten is een wonderlijk gebeuren. Het lijkt alsof de stoere mannen de dienst uitmaken maar het tegendeel is waar. Het zijn de hindes die bepalen waar de bronst plaatsvindt en wanneer het juiste moment voor de paring is aangebroken.

Het mannetje ruikt wanneer het bijna zover is, hij trekt de bovenlip iets op en tilt de kop en fleemt. Is de hinde bereidt, dan bestijgt het hert de hinde en met een paar heftige stoten brengt hij zijn zaad in de schede van de hinde. Het is in enkele seconden achter de rug.

Meestal slaagt de bevruchting, maar mocht het niet lukken, is de hinde een week later opnieuw bronstig en krijgt de voortplanting een tweede kans. Het komt er dus op aan dat de hinde het juiste moment kiest waarin ze in optimale conditie is en de kans op bevruchting zo groot mogelijk is. Als ze er nog niet aan toe is, wijst ze het hert af door zich weg te draaien.

Maar een nakomeling

Een hinde krijgt meestal slechts één kalf. Ook daarom kan ze zich geen vergissingen veroorloven, het krijgen van slechts één nakomeling maakt het voortbestaan van de soort kwetsbaar.

Het kalfje wordt 34 weken later rond 1 juni geboren en krijgt zijn opvoeding in een vrouwengroep met jonge dieren. Als het een mannetje is, verlaat hij in zijn tweede levensjaar de vrouwenroedel om zich tussen de volwassen mannen te begeven. Na acht jaar is het hert fysiek en mentaal klaar om zelf aan het spektakel van de bronst deel te nemen.

