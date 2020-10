Annulering Fresh Air Walks na verscherpte maatregelen om coronavirus te bestrijden

De ‘Fresh Air Walks’ in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe op de zaterdagochtenden in de maand oktober zijn geannuleerd. De reden is dat extra inzet nodig is van iedereen om het coronavirus te bestrijden.

Van onze mediapartner RegioTV Tiel

Het besluit werd genomen nadat eerder deze week extra maatregelen van kracht werden die nodig zijn voor de bestrijding van het coronavirus. De organisatoren voelen het als hun verantwoordelijkheid om deze maatregelen op te volgen. Medeorganisator Juliën: “Bewegen is gezond maar in dit geval willen we geen onnodige risico’s nemen.”

Wandelroutes op sociale media

Er zijn dan wel geen Fresh Air Walks, maar dat is gelukkig geen belemmering om er toch individueel op uit te gaan want wandelen is gezond. Elke vrijdagavond komt de route die gepland stond voor de volgende zaterdag online zodat je in je eigen omgeving deze alleen of met je partner kunt lopen. Je laat daarmee zien dat je bewegen én stoppen met roken in deze Stoptobermaand belangrijk vindt.

Maak onderweg een selfie en stuur die in met kans op een leuke prijs. Houd de facebookpagina’s van de verenigingsondersteuner en buurtsportcoaches in de gaten.

Stoptober

Aanmoedigingen om te stoppen met roken in deze maand Stoptober zijn te vinden in de Stoptober-app en op www.ikstopnu.nl.

Dank

In de voorbereiding was er veel support van verenigingen en sponsors voor de Fresh Air Walks. De organisatoren - preventiecentrum Healthclub Juliën, gemeente Neder-Betuwe, gemeente Buren en GGD Gelderland-Zuid - bedanken iedereen voor het meedenken en de voorbereiding. “Wij hopen op betere tijden waarin wij weer samen erop uit kunnen gaan."