Stadsbeiaardier Tiel speelt verzoekprogramma

Muziek biedt voor veel mensen hoop en troost. En muziek verbindt mensen met elkaar. Juist ook in deze tijd van de coronacrisis. Daarom speelt stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek op verzoek van de gemeente op zaterdag 10 oktober van 14 tot 15 uur een verzoekprogramma op de beiaard in de toren van de Sint Maartenskerk. Veel concerten kunnen niet doorgaan, er is nauwelijks live muziek te horen. Maar de stadsbeiaardier kan volledig coronaproof muziek over de stad uitstrooien.

Verzoeknummer aanvragen

Wilt u graag een mooi lied horen voor u zelf of voor iemand anders? Laat het weten door uiterlijk donderdag 8 oktober een mailtje te sturen aan wimdebeiaardier@gmail.com onder vermelding van Tiel 10 oktober. Schrijf in uw mail voor wie en waarom u dit lied aanvraagt.

De beiaardier beoordeelt of de muziek geschikt is om te spelen op de beiaard.

Coronaproof concert

Vanuit uw huis of tuin of wandelend in de ruime omgeving van de toren is het beiaardspel te beluisteren. Houd u aan de geldende maatregelen. Ook is het concert thuis te beluisteren op RegioTV Tiel: op de zender en via een livestream op facebook en instagram.

De speellijst kunt u lezen op de facebookpagina Beiaard Tiel en op https://www.wimdebeiaardier.nl/beiaarden/tiel.

Aandacht voor elkaar

De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Mensen zijn ernstig ziek geworden of overleden. Sommigen mensen verliezen hun baan. Veel dingen die het leven mooi en leuk maken gaan niet door. Er komt een dag dat we weer normaler kunnen doen. Maar die dag is zeker nog niet vandaag of morgen, helaas. Juist daarom is het goed om de komende tijd samen stil te staan bij wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd.

Het kabinet roept gemeenten en organisaties op om vanaf 6 oktober acties te organiseren in het kader van ‘Aandacht voor elkaar’. Activiteiten om samen te herdenken, te overdenken en samen vooruit te kijken. Het beiaardconcert is een van de activiteiten in de gemeente Tiel.