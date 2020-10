Bouw Laanboomhuis op Agro Business Centre Opheusden op schema

Van onze mediapartner RegioTV Tiel

Vorige week lieten voorzitter Goos Cardol en bestuurslid Wim Crum van Tree Centre Opheusden (TCO), de collegeleden Jan Kottelenberg en Nees van Wolfswinkel, en projectleider Barry Dijkerman zich bijpraten door aannemer Jan Timmer die meldde dat de bouw volgens planning verloopt. Voor de zomervakantie werd de fundering gelegd en inmiddels zijn de contouren en het ontwerp van het gebouw duidelijk zichtbaar.

Oplevering rond kerst

Het streven is om rond de kerstperiode het Laanboomhuis op te leveren, zodat daarna betrokken partijen er hun intrek in kunnen nemen. Jan Kottelenberg: “Wij zijn erg blij met de vorderingen. Het is een opsteker voor onze laanboomsector en voor de economie.”

Laanboomhuis als hart van Tree Centre Opheusden

Het Laanboomhuis, dat het hart vormt van TCO, is voor fysieke maar ook virtuele handel, met een representatieve ontvangstruimte, een showtuin en een plek voor scholing en innovatie. Zo wordt het hele cluster van boomkwekers en gerelateerde bedrijven en organisaties versterkt. TCO, waarin ruim 160 boomkwekers zijn verenigd, en gemeente Neder-Betuwe richten in overleg de openbare ruimte in.

Agro Business Centre

Het Agro Business Centre (ABC) groeit uit naar een duurzaam bedrijvenpark van circa 35 hectare met groen, gebouwen, water en wegen. Het is gelegen in het zuidelijke deel van Opheusden ten westen van de Dodewaardsestraat en ligt tussen de afrit A15 Dodewaard/Opheusden en treinstation Opheusden. ABC is bedoeld voor ‘groene’ ondernemingen die aan de laanboomteelt zijn gerelateerd.

Meer informatie over het Agro Business Centre in Opheusden is te vinden op www.treecentreopheusden.nl en www.nederbetuwe.nl (bouwen/projecten.