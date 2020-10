'Dit is het domste wat ze konden doen', actie college Scherpenzeel maakt veel los

Raadsvragen in Barneveld en grote verdeeldheid in de gemeenteraad van Scherpenzeel. Het besluit van het college van Scherpenzeel om niet deel te nemen aan het 'open overleg' maakt veel los. Zo'n overleg is onderdeel van de herindelingsprocedure, de provincie wil dat Scherpenzeel samen gaat met Barneveld.

De oppositiepartijen in de Scherpenzeelse gemeenteraad denken dat fuseren met Barneveld beter is voor de Scherpenzeelse inwoners. In een gezamenlijke verklaring laten de partijen weten: "Dit is het domste wat men had kunnen doen. Het is ook onverantwoord richting onze inwoners en een duidelijk signaal van gebrek aan bestuurskracht. Het open overleg gaat door, maar Scherpenzeel staat, dankzij deze actie van de wethouders, bestuurlijk buiten spel."

'Geen rek in arrogante houding van de provincie'

De drie partijen, die vijf van de dertien zetels hebben in de Scherpenzeelse raad roepen de provincie op serieus met de inwoners van de gemeente in gesprek te gaan. "Wij als oppositiepartijen zijn te allen tijde bereid om met inwoners, provincie en gemeente Barneveld in overleg te treden, in het belang van Scherpenzeel."

Henk Brons, fractievoorzitter van de grootste partij in de raad, Gemeentebelangen Scherpenzeel staat vierkant achter zijn college: "87 procent van de Scherpenzelers wil zelfstandig blijven. Maar de trieste conclusie is dat de provincie dit allemaal naast zich neerlegt. Onze fractie bewondert ons college dat ze nog zo lang hun best gedaan hebben in gesprek te blijven. Wij staan vierkant achter hen. Er zit blijkbaar geen enkele rek in de starre en arrogante houding van de provincie."

'Is er nu wel tijd en energie voor zo'n herindeling?'

Lokaal Belang, een oppositiepartij uit Barneveld volgt dit proces intensief. Ze zijn vanaf het begin kritisch op het proces dat doorlopen wordt en verzochten de provincie eerder om dit proces 'on hold' te zetten. Die gaf daar geen gehoor aan.

Nu willen ze onder andere van hun eigen college weten hoe ze denken dat dit proces zorgvuldig doorlopen kan worden. Daarnaast wil de partij weten hoe ze een fusie ziet met een gemeente die dat niet wil en wil ze weten of dit wel een geschikt moment is voor zo'n traject.

"Het is de komende maanden alle hens aan dek. Voor onze inwoners, voor onze ondernemers en maatschappelijke organisaties. Is het niet vreemd dat er veel tijd en energie gestoken in een herindeling terwijl de gemeente Barneveld en de gemeente Scherpenzeel getroffen worden door deze vreselijke pandemie?" De partij hoopt dat het Barneveldse college de vragen voor 16 oktober wil beantwoorden.