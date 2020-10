Jochem van Gelder schittert dit najaar opnieuw in Van Gelders Grijs

Dit najaar gaat het derde seizoen van het tv-programma Van Gelders Grijs van start. Presentator Jochem van Gelder ontdekt wat de ouderen in Gelderland bezighoudt. En hoe ervaren zij het om ouder te worden? Van Gelders Grijs is vanaf 10 oktober te zien bij TV Gelderland.

In elke aflevering staat een andere organisatie, vereniging of woonzorgcentrum centraal. Ook gaan we met een klein opnameteam op bezoek bij de ouderen thuis om hen te verrassen. Ondanks alle maatregelen blijven gesprekken en kwinkslag centraal staan; de onderwerpen van de uitzending komen voort uit de persoonlijke verhalen van de ouderen. Ook spelen we op locatie weer de grootouder-kleinkind-quiz, op gepaste afstand.

Jochem van Gelder: “Het derde seizoen van Van Gelders Grijs is natuurlijk één grote uitdaging vanwege corona, maar ik denk dat we van een nood een deugd hebben gemaakt. We gaan wel degelijk door met mooie, indrukwekkende en ontroerende gesprekken met ouderen. De eerste opnamedagen zitten erop, en ik vind het weer fantastisch om te doen.”

Locaties

De locaties die in de eerste afleveringen te zien zijn, zijn bekend. Benieuwd welke locaties er later dit seizoen nog te zien zijn? Houd dan onze website in de gaten.

10 oktober Groenlo, Sportvereniging s.v. Grol

17 oktober Ermelo, Stichting Schapedrift Ermelo (Schaapskooi)

24 oktober Gorssel, Woonzorgcentrum De Borkel

31 oktober Rheden, TTV Slagvaardig Rheden (tafeltennisvereniging)

07 november Loil, Cultuurhuis Loil

Van Gelders Grijs is vanaf 10 oktober iedere zaterdag om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Aflevering gemist? Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.