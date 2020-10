Rijkswaterstaat start werkzaamheden vaste laag Waalbodem Nijmegen

Rijkswaterstaat is begonnen met onderhoudswerkzaamheden op de zogenoemde vaste laag op de bodem van de Waal in Nijmegen. De vaste laag bestaat uit stenen op de rivierbodem. De werkzaamheden duren volgens planning nog tot 4 december.

Volgens Rijkswaterstaat zal de scheepvaart op de Waal naar verwachting weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wel zullen passerende schepen hun snelheid moeten aanpassen.

Bulten

In de Waal bij Nijmegen zijn over een traject van ongeveer 2 km op de vaste laag ‘bulten’ tot 30 cm hoog aanwezig. Passerende schepen die laag in het water liggen kunnen hierdoor, met name bij laag water, de vaste laag raken. Daarom voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit op de vaste laag bij Nijmegen.

Verwijdering 15.000 m3 stenen

Bij de werkzaamheden in en direct naast de vaargeul worden 2 kraanschepen en 2 duwboten met beunbakken ingezet om ongeveer 15.000 m3 stenen weg te halen op de vaste laag. De verwijderde stenen worden in de erosiekuil naast de vaste laag gestort. De werkzaamheden vinden plaats van bovenstrooms (Ooij) in de richting van benedenstrooms (Weurt). Om het resultaat vast te leggen, meet een peilvaartuig de hoogte in.