Zutphen roept zorgaanbieders een halt toe

Om meer grip te krijgen op de stijgende kosten in het sociaal domein stelt de gemeente Zutphen budgetplafonds in. Vanaf 2021 kunnen zorgaanbieders die jeugdzorg of begeleiding binnen de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) aanbieden dit niet meer onbeperkt declareren bij de gemeente.

Het budgetplafond is het maximale bedrag dat een zorgaanbieder aan zorg mag leveren. Tot nu toe zat hier geen limiet aan, terwijl de gemeente ieder jaar geld moet bijleggen.

Eén op de acht jongeren krijgt jeugdzorg

"Het moet écht anders", zegt wethouder Annelies de Jonge. "De kosten voor jeugdhulp en zorg overstijgen het budget dat de gemeente Zutphen beschikbaar heeft ruimschoots." Door de budgetplafonds denkt de gemeente straks zes ton te besparen op de Wmo en twee miljoen op jeugdzorg.

Van alle jongeren onder de 18 jaar in Zutphen krijgt nu één op de acht een vorm van ondersteuning. "Niet allemaal even zwaar, maar ik vind dat heel veel", aldus De Jonge. "Je komt op een punt dat er zoveel kinderen zijn, dat we de kinderen die het echt nodig hebben straks niet meer kunnen helpen."

Krijg ik straks nog wel de juiste hulp?

Als een zorgaanbieder straks bijna door zijn budget heen is moet zij vroegtijdig aan de bel trekken bij de gemeente. Voor ouders en kinderen betekent dat niet dat de hulp opeens stopt, stelt De Jonge.

“Stel er zijn toch één of twee kinderen die toch het aanbod nodig hebben die een aanbieder heeft, dan hebben we altijd nog een stuurbudget gereserveerd om dit soort knooppunten op te lossen. We gaan niemand door het ijs laten zakken.”

Wel kan het volgens haar zo zijn dat mensen voor een zorgaanbieder straks een stukje verder moeten rijden, of langer moeten wachten op hulp. "Het streven van de gemeente is en blijft dat iedereen passende zorg moet krijgen: zo licht als mogelijk maar zwaar als het moet."

Gevolgen voor zorgaanbieders

Het budgetplafond voor de 170 aanbieders van jeugdzorg en 80 Wmo-zorgaanbieders wordt berekend op basis van de omzet in 2019. Met de maatregel wil de gemeente de prikkel om nieuwe klanten aan te trekken en vast te houden weghalen.

"Zij moeten gaan nadenken of zij wel de juiste aanbieder zijn voor een bepaalde zorgvraag, of ze de zorg niet te lang aanbieden en of ze iedere cliënt wel moeten aannemen", aldus De Jonge.

Een zorgaanbieder met een omzet van meer dan 5 ton kan volgend jaar nog maar 90 procent van dat bedrag declareren bij de gemeente. Voor zorgaanbieders met een omzet tot 25.000 euro gaat er niks veranderen.

Meer bezuinigingen op komst

Om de begroting ook de komende jaren sluitend te krijgen wil de gemeente Zutphen naast bezuinigingen de komende tijd ook kijken hoe zij meer geld in het laatje kan krijgen.

Zo stelt het college voor om volgend jaar de onroerende zaakbelasting (OZB) voor het derde jaar op rij te verhogen, met 10 procent, net als de parkeertarieven. Daarnaast stelt het college voor dat verenigingen in de gemeente geen vergoeding meer krijgen voor het ophalen van oud papier.

In november neemt de gemeenteraad een besluit over deze voorstellen.

Zie ook: Miljoenentekort dreigt voor Zutphen, mede door corona