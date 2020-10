Steun voor burgemeester Winterswijk rond regionale ziekenhuizen

Winterswijk staat niet langer alleen in de strijd voor het behoud van de spoedeisende hulp in het lokale ziekenhuis. Burgemeester Joris Bengevoord heeft namens 28 burgemeesters met een regionaal ziekenhuis in de gemeente een brief geschreven naar het ministerie van VWS.

De spoedeisende zorg in de regio dreigt in het gedrang te komen. De 28 burgemeesters die de brief ondertekenden, uiten daarin hun grote zorgen over het voortbestaan van de regionale zorg inclusief de spoedeisende zorg. Vooral nu de druk op de zorg door corona groter wordt, is dat een gevaarlijke ontwikkeling. Dat zei de burgemeester van Winterswijk Joris Bengevoord donderdag in het KRO-NCRV-programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

Houtskoolschets

Bengevoord heeft de brief opgesteld naar aanleiding van de zogeheten Houtskoolschets, een discussiestuk waarin het ministerie van VWS de toekomstvisie voor het zorglandschap schetst. Volgens Bengevoord wil het ministerie zich richten op centralisatie van de zorg, wat de kans op het verdwijnen van de spoedeisende hulp in de regio kan vergroten. De burgemeester maakt zich hier 'grote zorgen' over.

"Die ziekenhuizen zijn meer dan een plek waar je een pleister krijgt", vertelt de burgemeester. "Als je een afdeling weghaalt uit een ziekenhuis, maak je zo'n ziekenhuis minder compleet en kunnen er steeds minder behandelingen plaatsvinden. En uiteindelijk heb je een polikliniek die alleen overdag open kan blijven. Daar maak ik me grote zorgen om. Voor ons is het bovendien de grootste werkgever."

'Waarde bewezen'

"Juist in coronatijd hebben kleine ziekenhuizen nadrukkelijk hun waarde bewezen", vervolgt de burgemeester. "Je spreidt patiënten en je spreidt risico. Er zijn in het ziekenhuis in Winterswijk bijvoorbeeld ook IC-bedden die meetellen in de landelijke capaciteit."

Zorg dichtbij is een voorwaarde voor het platteland, stelt Bengevoord: "In de minder verstedelijkte gebieden moet je zorgen dat je dit soort voorzieningen dichtbij organiseert. Dat hebben we nu. En door dit af te schalen gaat het echt de verkeerde kant op."