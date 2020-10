Juliët staat op de pikante boerinnenkalender

Boerin Juliët Verink uit Winterswijk staat op de boerinnenkalender van 2021 die vandaag wordt gepresenteerd. Ze is gekozen uit honderden modellen. Ze noemt het een lichtpuntje in een jaar vol boerenprotesten en coronamaatregelen. Maar welke maand ze is, hoort ze pas bij de lancering.

Op 6 juli 2011 werd de allereerste boerinnenkalender aangekondigd. De uitgave was bedoeld om vooroordelen over ‘lompe’ boerinnen de kop in te drukken. Daarnaast was het een reactie op een onthulling vanuit de Alpenlanden waar zogenaamde boerinnen op kalenders professionele modellen bleken te zijn.

Ruim negen jaar later is de tiende editie een feit, met dit jaar een recordaantal van 316 kandidaten.

Tussen de koeien met een rode BH

Initiatiefnemer Stef Bloo wilde bewijzen dat het platteland zelf juist veel verborgen authentieke schoonheden telt. "Nou", dacht Juliët Verink, "Dat lijkt me leuk. Ik geef me op en ik zie wel. ik ga het gewoon doen." Niet veel later stond ze te poseren in de wei, tussen de koeien in een beige overall en een rode BH en wapperende lokken.

Van de dertig gekozen modellen, komen er vijf uit Gelderland. Drie dames en twee heren. Sinds 2019 bestaat er namelijk ook een mannelijke variant van de kalender.

Bekijk hieronder de foto's van de Gelderse boeren en boerinnen.

Juliët Verink uit Winterswijk-Kotten. Foto: Rachel Bosman | Sharabande.

Flora Smit uit Vorchten. Foto: Rachel Bosman | Sharabande.

Rozan Aalders uit Lengel. Foto: Rachel Bosman | Sharabande.

Erik Schellekens uit Dreumel. Foto: Monique Hefti-Sutman.

Joris Slagman uit Joppe. Foto: Monique Hefti-Sutman.

