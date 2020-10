Simone pakte door corona haar oude werk in de zorg weer op

Annemarie Buurman uit Gendt verraste deze week haar zus Simone met een bloemetje op haar werk. Simone Roording heeft een bedrijf in het geven van BHV-cursussen, maar door corona lag dat stil.

Roording ging niet bij de pakken neer zitten en ging weer aan de slag als verzorgster in een verzorgingstehuis. En daarom vindt zus Annemarie haar een kanjer. "Als iedereen nou in mogelijkheden denk en niet in moeilijkheden dan kom je heel ver. Dat dacht ik in maart al en dat denk ik nog steeds. En daarom vind ik dat ze een bloemetje verdiend.’’

Verrassing

Zus Simone is dan ook sprakeloos als Annemarie haar verrast op haar werk. ‘'Ik word er bijna emotioneel van. Ontzettend bedankt al doe ik het werk met liefde. Ik ben, ondanks de drukte met open armen weer in de zorg opgenomen. Dus Ik ben niet alleen een kanjer, want iedereen die in de zorg werk is er één!'' Tot het einde van het jaar blijft Simone bij verzorgingshuis St.Jozef in Gendt aan de slag. "Al is dit werk wel een van mijn grote liefdes geworden."

Kent u ook iemand die mooie verrassing kan gebruiken? Geef deze persoon op en misschien komen wij hem of haar een bloemetje brengen.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke donderdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.