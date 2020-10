Wielrenner Fabio Jakobsen moet opnieuw onder mes na horrorcrash

Fabio Jakobsen kwam in augustus hard ten val in de Ronde van Polen. Foto: ANP

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft donderdag, bijna twee maanden na zijn horrorcrash tijdens de Ronde van Polen, een update gegeven over zijn gezondheid. De renner uit Heukelum kwam begin augustus afschuwelijk ten val in het zicht van de finish. Hij liep daarbij zware verwondingen aan onder meer zijn gezicht op.

Jakobsen werd twee dagen kunstmatig in coma gehouden en vijf uur lang geopereerd in een ziekenhuis in Polen. Zijn familie vloog snel vanuit Nederland naar hem toe. Een week na de crash liet het ziekenhuis hem gaan en startte Jakobsen zijn revalidatie.

"Na mijn crash in de Ronde van Polen hebben de voorbije twee maanden in het teken gestaan van mijn herstel", laat hij nu weten via Instagram. "Allereerst moest ik geruime tijd herstellen van een hersenschudding en andere kneuzingen en verwondingen. De wonden en littekens in mijn gezicht herstellen gelukkig goed. Ik ben de medische staf en de artsen van het Leiden Universitair Medisch Centrum heel dankbaar voor hun goede zorgen in de afgelopen maanden."

Nieuwe operaties in aantocht

Over een week gaat Jakobsen weer onder het mes, laat hij weten bij een foto waarop hij alleen van de achterkant te zien is. Hij zal in het Radboudumc in Nijmegen nogmaals een chirurgische ingreep ondergaan aan zijn gezicht. De bedoeling is dat er bot uit zijn bekken wordt gehaald om in zijn gezicht aan te brengen. Tijdens zijn val verbrijzelde de wielrenner meerdere botten in zijn gezicht. Het herstel van die aangezichtsoperatie duurt maanden.

"Daarna komt er nog een operatie", vervolgt Jakobsen. "Dan worden er implantaten in mijn kaak aangebracht, zodat ik nieuwe tanden kan krijgen. Die ben ik kwijtgeraakt tijdens de crash."