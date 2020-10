Coronaproof ventileren op school: 'Spannende winter voor de deur'

"We hebben een relatief oud gebouw, met weinig mechanische ventilatie", zegt rector Wilfred Nep. "Dus we hebben er voor gekozen om tien CO2-meters aan te schaffen. Dat hebben we de afgelopen maand gedaan om, in opdracht van het ministerie, de luchtkwaliteit in beeld te brengen." Als de meters geel of rood uitslaan, wordt er ingegrepen.

Spannende winter

De school blijft ruim binnen de normen, vertelt Nep. Het volstaat nu nog om extra deuren en ramen open te zetten voor schone lucht. Maar de rector vreest wel een beetje voor de winter. "Dan wordt het spannend of wij met alleen natuurlijke ventilatie de vereiste niveaus gaan halen", zegt hij. Daarom gaan als experiment de deuren en ramen nu al af en toe dicht. "Vooruitlopend op een situatie dat het in december buiten min 12 is", legt hij uit.

Nieuwe systemen

Als het nodig blijkt, wil de school nieuwe luchtventilatie aanschaffen. "Wij zoeken dan naar slimme losse of verhuisbare systemen", zegt de rector. De school wil niet investeren in een permanent luchtzuiveringssysteem dat vraagt om een hele verbouwing. Het huidige gebouw gaat namelijk binnen drie jaar tegen de vlakte, waarna het Streek Lyceum een nieuw schoolgebouw krijgt.

360 miljoen euro

Het kabinet reserveert 360 miljoen euro om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat zeker elf procent van de scholen geen goede ventilatie heeft. Rector Nep hoopt dat hij het geld kan gebruiken om de ventilatie in de winter op de vereiste niveaus te houden.

